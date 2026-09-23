Они берут вполне реальные фотографии детей, загружают их в систему искусственного интеллекта и создают абсурдные сюжеты, пишет 24 Канал.

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Теперь в лентах Facebook и инстаграма можно увидеть тысячи ИИ-изображений, где маленькие дети путешествуют на "Полярном экспрессе", позируют в странных ретро-костюмах или обнимаются со сказочными персонажами.

Для старшего поколения это выглядит как "милый цифровой коллаж" и отличный способ собрать сотни лайков от сверстников. Однако для родителей-миллениалов и зумеров такое творчество стало настоящим ночным кошмаром, который в сети уже окрестили "цифровым абьюзом".

Почему дети бьют тревогу?

В семьях вспыхивают серьезные конфликты из-за ИИ-развлечений родственников. Молодые родители выделяют несколько основных проблем:

полное игнорирование согласия: фотографии несовершеннолетних детей используются без какого-либо разрешения;

утечка биометрических данных в базы данных: лица малышей попадают в открытые ИИ-модели для обучения алгоритмов, и удалить их оттуда уже практически невозможно;

кибербезопасность: родители опасаются, что сгенерированные клоны лиц их детей могут быть использованы мошенниками.

В конечном итоге эта ситуация обнажила огромный цифровой разрыв между поколениями. Пожилые люди просто не понимают рисков киберпространства и считают возмущение своих детей обычными капризами.