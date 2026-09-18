ШІ створює нові робочі місця

У США розвиток штучного інтелекту вже пов'язують приблизно з 1 мільйоном нових робочих місць, пише The Economist.

Водночас впровадження ШІ вже пов'язують приблизно з 200 тисячами скорочень. Найбільше це стосується служб підтримки, секретарів та адміністративного персоналу.

За оцінками Goldman Sachs, щорічні інвестиції в обладнання для штучного інтелекту – від серверів і напівпровідників до систем охолодження – приблизно на 500 мільярдів доларів перевищують рівень 2022 року. Значні кошти спрямовують і безпосередньо на будівництво дата-центрів.

Для ринку праці така тенденція має цілком практичний наслідок:

Перш ніж ШІ зможе виконувати дедалі більше інтелектуальної роботи, для нього потрібно побудувати фізичну інфраструктуру. Тому компаніям потрібні люди, які можуть її створювати та підтримувати. Йдеться про електриків, інженерів, фахівців із вентиляції та кондиціонування, техніків, будівельників, працівників енергетичної галузі та спеціалістів із мереж.

За оцінкою The Economist, п'ять базових галузей, які забезпечують будівництво та функціонування дата-центрів, створили приблизно на 320 тисяч робочих місць більше, ніж можна було б очікувати з огляду на звичайні тенденції у будівництві та промисловості.

За працівників для дата-центрів готові платити більше

Працівникам, які займаються монтажем та обслуговуванням обладнання в дата-центрах, пропонують приблизно на 40% більше, ніж за аналогічну роботу в інших секторах. Зростання попиту помітне і в суміжних галузях:

За перші шість місяців року середня погодинна оплата у виробництві електрообладнання збільшилася більш ніж на 13%, тоді як у електромонтажників – майже на 8%.

При цьому працівнику зовсім не обов'язково безпосередньо працювати зі штучним інтелектом.

Наприклад, електрик, який встановлює системи в дата-центрі, може взагалі не знати, як працює велика мовна модель. Його робота потрібна через те, що для функціонування таких систем необхідні сервери, електроенергія та складна інфраструктура.

Компаніям потрібні й фахівці безпосередньо зі ШІ

Паралельно формується окремий ринок праці навколо самого штучного інтелекту. Компанії шукають інженерів ШІ, спеціалістів із роботи та розмітки даних, фахівців з інтеграції моделей у бізнес-процеси, менеджерів із впровадження технологій та керівників AI-напрямів.

За даними LinkedIn, у США протягом 2023 – 2025 років з'явилося близько 640 тисяч нових вакансій, безпосередньо пов'язаних зі штучним інтелектом. Бізнесу потрібні працівники, які можуть:

підібрати відповідні AI-інструменти;

інтегрувати їх у робочі процеси;

перевіряти результати роботи алгоритмів;

контролювати пов'язані з ними ризики.

Хто втратить роботу через ШІ

Водночас говорити, що штучний інтелект зовсім не скорочує зайнятість, було б неправильно. Найбільший ризик автоматизації виникає там, де робота складається з повторюваних операцій, які можна відносно легко описати та передати алгоритму.

За даними Challenger, Gray & Christmas, американські компанії оголосили про скорочення близько 16 тисяч робочих місць, які безпосередньо пов'язують із впровадженням ШІ.

Найпомітніші зміни відбуваються у службах підтримки клієнтів та адміністративній роботі. З початку 2023 року зайнятість у сфері клієнтської підтримки скоротилася приблизно на 10%, а серед секретарів та адміністративних помічників – приблизно на 15%.

За прогнозами Бюро статистики праці США, до 2035 року офісні та адміністративні професії можуть втратити ще близько 752 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, що окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів.

У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у розробці програмного забезпечення, управлінському консалтингу та рекламі.