Івану Багряному наснився віщий сон про Київ у 2041 році: якою він бачив столицю в майбутньому

Іван Багряний – видатний український письменник, якому вдалося врятуватися від радянського режиму та емігрувати до Європи. Проте туга за Україною не полишала його.

Як і не полишав біль від того, що повернутися до України і до Києва він не може, поки існує СРСР. Однак в одному з творів він розповів про те, яким бачить Київ майбутнього. Яким він буде на думку Багряного – розповідає 24 Канал.

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Яким Київ бачив Іван Багряний

Свій сон про Київ Іван Багряний описав у п'єсі "Генерал", яку закінчив у 1942 році. У мережі активно обговорюють цей твір після того, як уривком твору в соціальних мережах поділився шоумен Женя Янович.

На початку п'єси Багряний описував, що йому наснився Київ, котрий у 2041 році є столицею вільної України, про яку автор так мріяв.

2041 рік. Київ. Сонячний Київ – серце сонячної, свобідної і, нарешті, радісної моєї Країни. Це буцімто вже настала нарешті епоха всесвітньої справедливості, що зійшла, як сонячний ранок після жаскої, макабричної ночі минулого. Епоха шанування людської гідності і людського права – дихати, жити, думати і одверто говорити… Епоха культу матері і дитяти... Епоха торжества людського щирого серця, вільного, незтероризованого, не зганьбленого, не підгорненого ні під чий брудний чобіт…

– писав Багряний.

А ще у цьому майбутньому Багряний бачив Київ, у якому немає цензури, концтаборів, інквізиції, ізоляції, донощиків та катів. Замість них – свобода.



Уривок з п'єси "Генерал" / Скриншот

А ще ми звернулися до Chat GPT, аби він показав, як би міг виглядати Київ в уяві Івана Багряного. Ми надіслали уривок п'єси та уточнили, що мова йде про те, як собі уявляє столицю людина у 1941 році.



Ось так ШІ бачить Київ у 2041 році за описом Багряного / Зображення, згенероване ШІ