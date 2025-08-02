2 серпня у світі відзначають Міжнародний день близнюків. Статистика каже, що кожна 83-тя вагітність завершується народженням близнюків. І є чимало відомих зірок, котрі мають близнюків. Або ж є випадки, коли обоє близнюків стають відомими на весь світ.

Тому сьогодні ми згадаємо про найвідоміших близнюків України та світу. Більше про них розповість 24 Канал з посиланням на видання MIC.

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Брати Качинські

Найвідоміші у світі політики-близнюки – Лех та Ярослав Качинські. Вони роками були в польській політиці та в 2001 році заснували партію "Право і справедливість", котра нині є правлячою партією в Польщі й новий президент країни Кароль Навроцький теж член цієї політсили.



Брати Качинські / Фото Wyborcza.pl

У 2005 році Лех Качинський став президентом Польщі, а Ярослав Качинський з 2006 по 2007 роки був прем'єр-міністром країни. Тобто 2 роки Польщею керували Качинські.

Лех Качинський загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року. Ярослав Качинський зараз є одним із найвпливовіших політиків Польщі.

Брати Капранови

А от якщо говорити про українських близнюків, то найвідомішими, мабуть, є Дмитро та Віталій Капранови – письменники, публіцисти, видавці та блогери. На їхньому рахунку видання чималої кількості журналів та праць з української історії. Також Капранови є авторами каналу "Імені Т.Г. Шевченка" на YouTube.

Цікаво, що дружини братів Капранових – сестри-близнючки.



Брати Капранови у 2022 році / Фото з соцмереж Капранових

На жаль, 16 квітня 2024 року Дмитро Капранов раптово помер. Віталій Капранов продовжує діяльність, котру вони здійснювали разом із братом.

Брати Борисенки

А ось у 2000-х в Україні чи не найвідомішими близнюками були учасники шоу "Фабрика зірок" – Володимир та Олександр Борисенки. Проте через кілька років після проєкту вони зникли з телеекранів. Як розповідає видання ТСН, Володимир Борисенко зараз займається соціальною роботою, зокрема підтримкою ветеранів, а Олександр – монтажем та режисурою.

Вперше за довгий час вони виступили на концерті ще однієї випускниці "Фабрики зірок" співачки MamaRika з україномовною версією своєї найвідомішої пісні "Зоряний берег".



Як зараз виглядають брати Борисенки / Фото ТСН

Близнюки Йоганссони

Мало хто знає, але у відомої голлівудської зірки Скарлет Йоганссон є брат-близнюк Гантер. У юнацькі роки вони разом намагалися стати зірками у світі кіно й у 12 років разом зіграли в комедії "Злодюжки", проте кар'єра Гантера в кіно не склалася. Тому наразі він займається політикою.



Скарлет і Гантер Йоганссони / Фото Getty Images

Брати Поли

Хто бачив фільм "Няньки", той точно пам'ятає головних героїв цієї комедії, яких зіграли брати Девід та Пітер Пол. На відміну від Йоганссонів, акторська кар'єра склалася в обох, проте вони грали разом. "Няньки" стали найвідомішою кінострічною з дюжини фільмів, в яких вони зіграли.



Брати Поли у фільмі "Нянька" / Скриншот

Девід Пол помер у 2020 році. Через кілька днів помер і його важкохворий собака, за якого актор дуже хвилювався.

Він Дізель і Пол Вінсент

Брати Вінсенти – зірки Голлівуду. Марк Вінсент відомий світові більше як Він Дізель – такий псевдонім у майбутньої зірки з'явився в юнацькі роки, коли він працював викидайлом у барі. Тоді він мріяв про акторську кар'єру і ця мрія збулася.



Брати Вінсенти / Фото з соцмереж Він Дізеля

Натомість брат Марка, Пол, не полюбляв публічності, проте теж став частиною кінематографу. Пол Вінсент – успішний кінорежисер.