Її знає весь світ: названо найпопулярнішу пісню 20 століття

Культовий хіт британського гурту Queen встановив новий світовий рекорд. Їх пісня стала найпопулярнішою композицією 20 століття.

Яка пісня 20 століття є найпопулярнішою?

Легендарний хіт "Bohemian Rhapsody" британського гурту Queen визнали найпопулярнішою піснею 20 століття. Ба більше, вона також є найпопулярнішою композицією класичного року всіх часів.

Оригінальна версія пісні та офіційне відео "Bohemian Rhapsody" зібрали понад 1,5 мільярда прослуховувань на всіх основних стрімінгових платформах.

Цікаво, що "Bohemian Rhapsody" вперше вийшла як сингл 31 жовтня 1975 року і миттєво стала хітом. Це була перша пісня Queen, яка у США увійшла до топ-10. Водночас у Великій Британії вона очолювала чарти дев'ять тижнів поспіль, що було рекордом на той час.

Queen – "Bohemian Rhapsody": дивіться відео

Крім того, кліп на "Bohemian Rhapsody" є першим промоційним музичним відео, яке транслювалося по телебаченню.

Що відіграло значну роль у популяризації "Bohemian Rhapsody"?

Як зазначає Variety, важливу роль у популяризації пісні "Bohemian Rhapsody" відіграв однойменний біографічний фільм про гурт Queen та його фронтмена Фредді Мерк'юрі, який став одним з найуспішніших у 2018 році.

"Отже, річка рок-музики перетворилася на струмки! Дуже радий, що наша музика все ще тече на повну силу!", – прокоментував цю подію гітарист і співзасновник гурту Браян Мей.

