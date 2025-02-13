Як зібрати валізу, щоб вас пустили в літак: бортпровідниця дала 5 цінних порад
- Бортпровідниця Катерина Кудлач дала 5 порад для пакування валізи: вибір підходящої валізи, скручування речей, використання органайзерів, заповнення вільних просторів і уникнення зайвих речей.
- Блогерка рекомендує пластикові валізи для надійності і тканинні для місткості, але не радить перепаковувати валізу.
Любителі мандрівок часто стикаються з однією і тією самою проблемою – як запакувати у валізу всі потрібні речі. Особливо це важливо, коли йдеться про авіапереліт і місце для багажу обмежене.
Професійна бортпровідниця і популярна блогерка Катерина Кудлач, більш відома як zahmarna.kate, розповіла, як помістити у валізу все і навіть трошки більше. Блогерка дала 5 цінних порад для любителів мандрівок, пише 24 Канал.
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5 порад, як помістити у валізу всі потрібні речі
Передусім, як пояснює Катерина Кудлач, потрібно вибрати валізу, яка вам підходить. За словами бортпровідниці, пластикові валізи надійніші, а тканинні – місткіші.
Однак блогерка не рекомендує пакувати валізу під зав'язку, адже тоді існує ризик, що вас просто не пустять на борт літака або ж пустять, однак валіза не влізе, не поміститься на поличку.
Блогерка пожартувала, що в такому випадку бортпровідники будуть "дуже щасливі".
Бортпровідниця розповіла, як помістити у валізу всі потрібні речі: дивіться відео
Друга порада від бортпровідниці полягає у тому, що всі речі слід скручувати. За її словами, це економить місце і запобігає пом'ятості.
Також блогерка радить використовувати органайзери та мішечки. Бортпровідниця підкреслює, що це знахідка для всіх, хто збирається у мандрівку, оскільки органайзери мають акуратний вигляд та зручні.
Четверта порада від професійної бортпровідниці – розміщувати шкарпетки у вільні простори у валізі. А п'ята і найголовніша порада – не брати в поїздку нічого зайвого.