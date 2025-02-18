У тизері нового сезону "Бріджертонів" помітили кокошник: українці пояснили, чому це "крінж"

На Netflix з'явився тизер нового сезону серіалу "Бріджертони", де можна помітити жінку в кокошнику – російському головному уборі. Цей епізод розкритикували українці.

Однак проблема тут не у "Бріджертонах" і не у кокошнику. Чому згадка росіян у фільмах та серіалах є проблемою – розповідає 24 Канал з посиланням на відео блогерки Krapka Krapka.

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Проблема штучно звеличеної культури

Популяризаторка української культури Krapka Krapka наголошує, що проблемою є не кокошник у "Бріджертонах". Ба більше, ще й невідомо, чи це тільки епізодичний момент, чи все ж це була поява важливого персонажа. Однак проблема в іншому – у світі й далі є тенденція на "велику російську культуру" попри війну в Україні.

Блогерка згадала, що ще на початку повномасштабного вторгнення на Заході було доволі популярним гасло Cancel Putin, not Pushkin ("Скасовуйте Путіна, а не Пушкіна") як відповідь на відторгнення до російської культури у світі. І досі росіяни беруть участь у міжнародних форумах та кінофестивалях, політичних заходах та інших подіях.

Більш того, багато українців, як й іноземні, переконані, що культура – поза політикою. Бо нас так вчили. Саме в цю пропаганду Москва вкладала купу нафтодоларів. І треба визнати, що московитів толерують і поважають у світі у тому числі через "велику культуру",

– наголошує блогерка.

Зокрема Krapka Krapka підкреслює, що у тій же російській літературі не було ні ренесансу, ні барокко, а Лев Толстой, якого так люблять на Заході не описував життя звичайного росіянина, а виняткових еліт. Однак росіяни роками працювали на створення іміджу "великої культури", через що часто у кіно та серіалах з'являються згадки чогось російського. Згадки росіян, як зауважує блогерка, присутні навіть у таких серіалах, як "Секс і місто" та "Друзі". І навіть кривава війна, яку розпочала Росія в центрі Європи не змінила цієї тенденції – про що свідчить кокошник у "Бріджертонах".

Тизер нового сезону "Бріджертонів": дивіться відео

Також Krapka Krapka підкреслює, що більшість того, що називають "російською" культурою – є спадщиною поневолених росіянами народів.

Krapka Krapka про кокошник у "Бріджертонах": дивіться відео