Кавове різноманіття вражає, чи не так? Можна випити кави з автомата за 20 гривень або ж посмакувати напоєм у кав'ярні за в кілька разів більшу ціну. Але в Дубаї встановили абсолютний рекорд – там гість випив чашку кави за майже 30 000 гривень.

Такою кавою невідомий гість посмакував у центрі міста, а його замовлення увійшло до Книги рекордів Гіннеса. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Цікаво Так ви ще вівсянку не готували: секретний спосіб, який розповів колишній шеф принцеси

Чому чашка кави така дорога?

13 вересня 2025 року в дубайському головному магазині Roasters Specialty Coffee House в центрі найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксували найдорожче у світі замовлення. Клієнт закладу, ім'я якого невідоме, але відомо, що він доволі заможний з огляду на замовлення, вирішив посмакувати кавою, чашка якої обійшлася йому у 2 500 дирхамів ОАЕ, що в гривнях становить понад 28 000.

Напій приготували з зерен Esmeralda Geisha з Панами. Вони відомі квітковими, фруктовими та цитрусовими нотками. Каву приготували за методом V60 і подали у кришталевому келиху Edo Kiriko. Також до кави подали десерти у японському стилі.



Який мала вигляд та сама чашка кави / Фото Roasters Specialty Coffee House

Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала рекорд продажу найдорожчої чашки кави у світі.

Скільки коштують зерна панамської кави?

Основу такої ціни склали, зокрема, кавові зерна. Панамська кава Esmeralda Geisha є доволі дорогою на ринку. Наприклад, на офіційному сайті Geisha Coffee House можна придбати її, але доведеться викласти трохи грошей.

За 0.5 фунта, тобто десь 226 грамів кавових зерен треба викласти 65 американських доларів, що у перерахунку на гривні становить понад 2 800. За 1 фунт, тобто за близько 450 грамів зерен треба заплатити 120 доларів – майже 5 000 гривень.



Ось скільки коштує Панамська кава / Скриншот

Тим часом у світі дорожчає кава