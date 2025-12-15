Навіщо в новорічну ніч з'їдають 12 виноградин і де виникла ця традиція

Традиція з'їдати 12 виноградин під бій курантів у новорічну ніч виникла ще у 19 столітті. Хоча сьогодні цей ритуал практикують у багатьох країнах світу, не всі знають, для чого це роблять.

У якій країні заведено з'їдати 12 виноградин у новорічну ніч?

У новорічну ніч в Іспанії існує незвична, але дуже популярна традиція – з'їдати 12 виноградин рівно опівночі, загадуючи бажання на кожен місяць майбутнього року. Вважається, що ритуал приносить удачу, щастя та достаток.

Як пише NRP, за однією з версій, ця традиція виникла у Мадриді наприкінці 19 століття, коли місцеві винороби їли виноград і пили шампанське в останній день року, щоб використати надлишок винограду з тогорічного врожаю.

В Іспанії заведено з'їдати 12 виноградин у новорічну ніч / Фото Unsplash

Цікаво, що в окремих регіонах Іспанії вірять, що цей обряд захищає від злих сил і нещасть. Сьогодні традиція давно вийшла за межі Іспанії й поширилася країнами Латинської Америки, а також стала популярною в інших частинах світу.

Яка тварина стане символом 2026 року?

За даними Almanac, у 2026 році настане Рік Коня – сьомого знака тваринного китайського зодіаку, який має 12-річний цикл, у якому кожен рік по черзі символізує одну з дванадцяти тварин.

Люди, народжені в Рік Коня, енергійні, впевнені в собі, вільні духом і природно харизматичні. Вони швидко мислять, цінують незалежність і прагнуть пригод. Водночас їм можуть бути властиві імпульсивність, упертість і підвищена емоційність. Загалом Коні асоціюються з потужною енергією, оптимізмом і невичерпним ентузіазмом.

