Навіщо в новорічну ніч з'їдають 12 виноградин і де виникла ця традиція

Традиція з'їдати 12 виноградин під бій курантів у новорічну ніч виникла ще у 19 столітті. Хоча сьогодні цей ритуал практикують у багатьох країнах світу, не всі знають, для чого це роблять.
У якій країні заведено з'їдати 12 виноградин у новорічну ніч?
У новорічну ніч в Іспанії існує незвична, але дуже популярна традиція – з'їдати 12 виноградин рівно опівночі, загадуючи бажання на кожен місяць майбутнього року. Вважається, що ритуал приносить удачу, щастя та достаток.
Як пише NRP, за однією з версій, ця традиція виникла у Мадриді наприкінці 19 століття, коли місцеві винороби їли виноград і пили шампанське в останній день року, щоб використати надлишок винограду з тогорічного врожаю.
В Іспанії заведено з'їдати 12 виноградин у новорічну ніч / Фото Unsplash
Цікаво, що в окремих регіонах Іспанії вірять, що цей обряд захищає від злих сил і нещасть. Сьогодні традиція давно вийшла за межі Іспанії й поширилася країнами Латинської Америки, а також стала популярною в інших частинах світу.
Яка тварина стане символом 2026 року?
За даними Almanac, у 2026 році настане Рік Коня – сьомого знака тваринного китайського зодіаку, який має 12-річний цикл, у якому кожен рік по черзі символізує одну з дванадцяти тварин.
Люди, народжені в Рік Коня, енергійні, впевнені в собі, вільні духом і природно харизматичні. Вони швидко мислять, цінують незалежність і прагнуть пригод. Водночас їм можуть бути властиві імпульсивність, упертість і підвищена емоційність. Загалом Коні асоціюються з потужною енергією, оптимізмом і невичерпним ентузіазмом.
Як ялинка стала головним символом зимових свят?
Традиція прикрашати оселю вічнозеленими рослинами виникла ще задовго до християнства. Водночас батьківщиною сучасної різдвяної та новорічної ялинки вважають Німеччину.
Саму у 16 столітті християни почали встановлювати в домівках прикрашені ялинки. За однією з легенд, першим, хто прикрасив її запаленими свічками, був протестантський реформатор Мартін Лютер.
Повертаючись додому зимової ночі, він побачив, як зорі сяють крізь гілля вічнозелених дерев. Його настільки це вразило, що Лютер вирішив відтворити цю красу вдома, встановивши ялинку в кімнаті та прикрасивши її свічками.