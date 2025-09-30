1 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Богородиці, яку вважають покровителькою українських захисників. Саме тому в цей день відзначають також День козацтва і День захисників і захисниць.

Богородиця вважається покровителькою наших воїнів здавна. Звідки походить ця традиція – розповість 24 Канал з посиланням на АрміяInform.

Чому Богородиця є покровителькою українських військових?

Існує чимало легенд про те, як Богородиця своїм покровом захищала людей чи навіть цілі міста. Одна із них оповідає про облогу Костянтинополя військами князя Аскольда. За переказами, мешканцям столиці Візантії загрожувала смерть під час облоги військ Русі, тому вони почали молитися Богородиці і та врятувала їх, укривши своїм омофором. Завдяки цьому вороги їх перестали бачити і ті врятувалися.

І це не кінець легенди. Кажуть, що ця подія так вразила князя Аскольда, що той зі своїми дружинниками вирішив прийняти християнство.

Ще одна легенда каже про напад арабів на Костянтинополь. У храмі на околицях царської столиці почали молитися Богородиці і двом із віруючих було видіння, де матір Ісуса знімає зі своєї голови блискуче покривало і простягає його тим, хто молився у храмі. Це, як кажуть, допомогло Візантії перемогти.

Вочевидь, ці легенди були популярними в часи Русі, адже у Софійському соборі в ХІ столітті з'явилося зображення Оранти – ніби оберегу столиці.



Оранта у Софійському соборі / Фото Wikipedia

В особливій пошані Богородиця була у запорізьких козаків, котрі вважали її своєю заступницею та покровителькою. Покрова було одним із найбільших свят на Запорізькій Січі. Як зазначають в Українському інституті національної пам'яті, ще з тих часів Покрова асоціюється з мужністю та військовою звитягою.

Формування перших військових підрозділів Української Народної Республіки, які носили імена видатних гетьманів та кошових отаманів, фактично продовжило козацьку традицію. Відповідно – особливе пошанування Покрови.



Козацька ікона Покрови / Фото Wikipedia

І не випадково Українська повстанська армія була утворена саме на свято Покрови у 1942 році – це теж продовження особливих козацьких традицій. Як і те, що вже у незалежній Україні саме в цей день заведено вшановувати всіх борців за українську свободу.

Що ще варто знати про свято Покрови?