Всі думають, що це хіт Вітні Г'юстон: хто насправді є автором пісні "I Will Always Love You"

Вітні Г'юстон не раз очолювала музичні чарти. Водночас мало хто здогадується, що один із найвідоміших хітів співачки – "I Will Always Love You" – насправді не був написаний для неї.

Пісня, яка стала візитівкою Г'юстон після виходу фільму "Охоронець", спочатку була кантрі-композицією Доллі Партон. Саме вона написала та вперше виконала її ще у 1974 році, пише Parade.

Як "I Will Always Love You" стала хітом Вітні Г'юстон

У "Охоронці" Вітні Г'юстон зіграла знамениту співачку, яку охороняє колишній агент Секретної служби у виконанні Кевіна Костнера. Фільм мав великий касовий успіх, а його саундтрек став не менш популярним.

Центральною композицією була легендарна "I Will Always Love You". У листопаді 1992 року вона очолила Billboard Hot 100 і залишалася на першому місці 14 тижнів.

"I Will Always Love You" у виконанні Вітні Г'юстон: дивіться відео

Після цього пісня міцно асоціювалася саме з Г'юстон. Водночас і досі багато хто не знає, що це насправді була кавер-версія композиції.

Хто насправді написав "I Will Always Love You"

Оригінальну версію пісні випустили у 1974 році. Її авторкою та виконавицею була американська кантрі-співачка Доллі Партон.

Партон написала композицію після рішення припинити співпрацю зі своїм музичним партнером Портером Вагонером. Вона хотіла розпочати сольну кар'єру й більше не виступати в його телешоу.

"I Will Always Love You" у виконанні Доллі Партон: дивіться відео

У 2023 році Партон розповіла Говарду Стерну, що їй було складно пояснити Вагонеру своє рішення. Вона була вдячна йому за все, що він для неї зробив, але розуміла, що має рухатися далі.

Як мені дати йому зрозуміти, наскільки я ціную все, але що мені треба йти? Я подумала: ну, що ти робиш найкраще? Ти пишеш пісні. Тож я сіла й написала цю пісню,

– поділилася Партон.

Доллі Партон / Фото GettyImages

Вагонер зрештою дав їй своє благословення та навіть став продюсером композиції. У 1974 році оригінальна версія "I Will Always Love You" очолила Billboard Hot Country Songs.

А майже через 20 років пісня отримала нове життя завдяки душевній інтерпретації Г'юстон.