Песня, ставшая визитной карточкой Хьюстон после выхода фильма "Телохранитель", изначально была кантри-композицией Долли Партон. Именно она написала и впервые исполнила ее еще в 1974 году, пишет Parade.

Как "I Will Always Love You" стала хитом Уитни Хьюстон

В фильме "Телохранитель" Уитни Хьюстон сыграла знаменитую певицу, которую охраняет бывший агент Секретной службы в исполнении Кевина Костнера. Фильм имел большой кассовый успех, а его саундтрек стал не менее популярным.

Центральной композицией стала легендарная "I Will Always Love You". В ноябре 1992 года она возглавила Billboard Hot 100 и оставалась на первом месте 14 недель.

"I Will Always Love You" в исполнении Уитни Хьюстон: смотрите видео

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После этого песня прочно ассоциировалась именно с Хьюстон. В то же время до сих пор многие не знают, что на самом деле это была кавер-версия композиции.

Кто на самом деле написал "I Will Always Love You"

Оригинальная версия песни вышла в 1974 году. Ее автором и исполнительницей была американская кантри-певица Долли Партон.

Партон написала композицию после того, как решила прекратить сотрудничество со своим музыкальным партнером Портером Вагонером. Она хотела начать сольную карьеру и больше не выступать в его телешоу.

"I Will Always Love You" в исполнении Долли Партон: смотрите видео

В 2023 году Партон рассказала Говарду Стерну, что ей было сложно объяснить Вагонеру свое решение. Она была благодарна ему за все, что он для нее сделал, но понимала, что должна двигаться дальше.

Как мне дать ему понять, насколько я ценю все это, но что мне нужно уходить? Я подумала: ну, что ты делаешь лучше всего? Ты пишешь песни. Поэтому я села и написала эту песню,

– поделилась Партон.

Долли Партон / Фото GettyImages

Вагонер в конце концов дал ей свое благословение и даже стал продюсером композиции. В 1974 году оригинальная версия "I Will Always Love You" возглавила Billboard Hot Country Songs.

А спустя почти 20 лет песня обрела новую жизнь благодаря душевной интерпретации Хьюстон.