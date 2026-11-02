Город у кухонній шафці: британці придумали, як вирощувати зелень майже без зусиль

Свіжа зелень до сніданку, яку не потрібно шукати в супермаркеті, тепер може рости просто на кухонній стільниці. Британський стартап Home Harvest представив компактну домашню ферму, яка сама доглядає за рослинами, а перший урожай деяких культур обіцяє вже за 8 днів.

Розумний пристрій задумали для тих, хто хоче вирощувати зелень удома, але не має городу, балкона чи часу постійно стежити за рослинами. Розробники обіцяють, що для старту достатньо кількох простих дій, пише newatlas.com.

Як працює домашня ферма

Пристрій під назвою Home Harvest нагадує невелику шафку з лотками для рослин. Щоб почати вирощування, потрібно: вставити спеціальний килимок із насінням; додати воду; вибрати культуру в застосунку.

Далі система бере більшу частину роботи на себе. Вона автоматично регулює освітлення, полив, температуру, вологість і циркуляцію повітря. Вбудована HD-камера дозволяє стежити за рослинами, а застосунок надсилає нагадування про збір урожаю та пропонує рецепти.

Особливість пристрою – можливість вирощувати мікрозелень, салатні культури та зелень без ґрунту. Та заявлені 8 днів стосуються лише окремих культур, а не будь-яких овочів. Тобто чекати на повноцінні помідори чи огірки за такий термін не варто.

У фермі також передбачили режим відпустки. Він уповільнює ріст рослин, поки господарів немає вдома.

Скільки коштує розумний город Home Harvest?

Harvest One – від 249 фунтів стерлінгів. Це модель з одним лотком для невеликого господарства, розрахована на одну-двох людей.

Home Harvest Three – від 299 фунтів стерлінгів. Ця модель із трьома лотками, більша версія, яку розробники позиціонують для родин із трьох-п'яти людей.

Обидві моделі представили на краудфандинговій платформі Kickstarter. Окремо потрібно враховувати витрати на насіннєві килимки, якщо користуватися фірмовими витратними матеріалами. Водночас система дозволяє використовувати й власне насіння з відповідним субстратом.

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Чи замінить це супермаркет

Розробники позиціонують домашню ферму як спосіб мати свіжу зелень під рукою протягом року. Але поки що йдеться насамперед про мікрозелень, салати та трави, а не про повноцінну заміну овочевих закупівель.

До того ж Home Harvest – це ще й проєкт, який збирає фінансування. За даними New Atlas, перші постачання планували на лютий 2027 року, однак краудфандинг не гарантує, що терміни не зміняться.