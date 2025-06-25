Воював проти сталіністів і хотів відчути "смак тюремного життя": 7 цікавих фактів про Орвелла

Британський письменник Джордж Орвелл відомий у всьому світі завдяки романам "1984" та "Колгосп тварин". Однак його біографія містить чимало маловідомих фактів.

Зокрема письменник дозволяв себе арештовувати, отримував зброю від Ернеста Гемінґвея і навіть ледь не загинув під час написання головного роману свого життя. 24 Канал зібрав 7 цікавих фактів про Орвелла, які зазвичай не потрапляють у шкільні підручники.

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Ім’я, під яким його знає весь світ, – вигадане

Ще в юності Джордж Орвелл мріяв стати письменником, але не хотів публікуватися під своїм справжнім іменем – Ерік Блер. Він розглядав варіант псевдоніма Е. А. Блер, однак, коли вийшла його перша книга – "У злиднях Парижа і Лондона" – йому знадобився повний псевдонім.

Він побоювався, що його родина, яка пишалася його освітою в Ітоні, якщо громадськість дізнається, що він працював посудомийником і жив як бродяга. Серед потенційних псевдонімів були: П.С. Бертон, Кеннет Майлз і Г. Льюїс Олвейс. Але саме ім’я Джордж Орвелл стало його вибором.

Навмисно дозволив себе арештувати

У 1931 році, працюючи над мемуарною книгою "У злиднях Парижа і Лондона", Орвелл вирішив особисто пережити досвід перебування у в’язниці.

В інтерв'ю The Guardian біограф Гордон Боукер розповів, що це було зроблено "для того, щоб відчути смак тюремного життя та наблизитися до бродяг і дрібних злочинців, з якими він спілкувався".

Орвел хотів пережити досвід перебування у в'язниці / Фото GettyImages

Щоб домогтися арешту, він видавав себе за бідного рибалку Едварда Бертона. Він випив кілька пінт пива, майже цілу пляшку віскі та влаштував сцену. Однак, що саме він сказав або зробив, невідомо. Після цього його заарештували.

Його злочин не заслуговував на тюремне ув'язнення, як він сподівався, і його звільнили після 48 годин утримання під вартою. Про цей епізод він написав у неопублікованому есе під назвою "Clink".

Ернест Гемінґвей подарував йому пістолет

Під час громадянської війни в Іспанії Орвелл воював на боці POUM – антисталінської лівої організації. Згодом сталіністи почали масові переслідування її членів: арешти, тортури та вбивства.

Орвеллу вдалося втекти, але у 1945 році, коли він поїхав до Парижа як кореспондент, він все ще відчував загрозу з боку комуністичних агентів. Як цивільній особі, йому було складно легально отримати зброю, тому Орвелл відвідав Гемінґвея в готелі "Ріц" і розповів про свої побоювання.

Гемінґвей, який захоплювався творами Орвелла, передав йому пістолет Colt .32. Однак, невідомо, чи Орвелл коли-небудь використовував цю зброю.

Мав містичні татуювання на пальцях

Під час служби в Індійській імперській поліції Орвелл зробив собі татуювання – по одному на кожному з суглобів пальців. Це були прості сині фігури, переважно круглої форми.

Мотиви такого вчинку достеменно невідомі. Деякі дослідники припускають, що це був прояв місцевих бірманських вірувань: такі символи мали захищати від куль.

На пальцях Орвелла були містичні татуювання / Фото GettyImages

Інші вважають, що це було просто бажання Орвелла виділитися серед інших поліцейських. Усе через те, що протягом усього часу служби в поліції він був відомий як самітник, який відрізнявся своїм бажанням проводити час за читанням і писанням.

Один із перших, хто вжив термін "холодна війна"

19 жовтня 1945 року Орвелл опублікував есе "Ви й атомна бомба", у якому змалював картину глобального протистояння між ядерними державами. Саме там він використав термін "холодна війна", описуючи майбутні стосунки між Заходом і Радянським Союзом.

Хоч це було не перше в історії вживання цього поняття, Орвелл напрочуд точно передбачив, що завдяки наявності атомної зброї світові держави не вступатимуть у прямий збройний конфлікт, а змагатимуться в економічній, ідеологічній та інформаційній сферах.

Передав британському уряду список прихильників комунізму

2 травня 1949 року Орвелл надіслав своєму знайомому з Міністерства закордонних справ список із 35 імен, яких підозрював у симпатіях до комуністичної ідеології.

Він зазначив, що вважає ці імена потенційно "ненадійними" в умовах протистояння з Радянським Союзом. Однак у листі Орвелл також визнав, що такий список може бути "наклепницьким або образливим", і попросив його повернути.



Орвелл передав британському уряду список "ненадійних" людей / Фото GettyImages

Хоча його мотивацією було прагнення захистити Британію від тоталітаризму, дивно, що людина, яка придумала концепцію "Великого Брата", не мала жодних сумнівів, надаючи уряду список підозрілих імен.

Ледь не потонув під час написання "1984"

У 1947 році, коли Орвелл працював над романом "1984" (тоді він ще мав назву "Останній чоловік у Європі"), він вирушив на прогулянку човном із сином, племінником і племінницею.

Їхній човен затягнуло в один із найбільших вирів у світі – Корріврекан, що у західній Шотландії. Судно перекинулося, і всі опинилися у воді. Дивом ніхто не загинув, і книга "1984" була нарешті опублікована в 1949 році, всього за сім місяців до смерті Орвелла від туберкульозу.

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