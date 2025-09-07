Електромобілі, як кажуть чимало виробників та експертів, є транспортом майбутнього, адже вони екологічно чистіші за автомобілі на звичайних двигунах. Проте зараз вчені та розробники шукають способи вдосконалити електромобілі.

Однак деякі відкриття трапляються зовсім випадково. Про одне з відкриттів, яке може покращити електромобілі, розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Як можна покращити акумулятори електрокарів?

Дослідник з Оук-Ріджської національної лабораторії Міністерства енергетики США Габріель Вейт випадково зробив несподіване відкриття. А причиною цього стала гра з дітьми, для якої він використовував суміш кукурудзяного крохмалю і води – так звану неньютонівську рідину. Особливістю суміші є те, що вона поводить себе як рідина, але якщо прикласти до неї силу – вона твердне. Тоді в науковця з'явилася ідея використати таку властивість неньютонівської рідини у виробництві акумуляторів.

Річ у тім, що всередині літій-іонних акумуляторів тонкий пластиковий шар розділяє електроди. Пошкодження цього шару можуть призвести до того, що електроди почнуть торкатися один до одного, що призводить до займання рідкого електроліту і спалаху батареї. Тому Вейт з колегами вирішив працювати над тим, щоб додати протиударний захист батареям на зразок неньютонівської рідини.

Однак, звісно ж, науковці не вирішили використовувати суміш крохмалю та води в акумуляторах, проте Габріель Вейт надихнувся цією історією. Для акумуляторів вирішили використати кремнезем, який має дещо сході властивості. При ударі дрібні частинки кремнезему злипаються і стають значно твердішими. Однак для цього потрібно, щоб усі частинки кремнезему були однакового розміру, тому вчені використали сферичні частинки, шириною 200 нанометрів.



Нова технологія зробить електромобілі безпечнішими / Фото Pexels

Така технологія дозволить зробити акумулятори, а відповідно й самі електрокари, безпечнішими, бо протиударна технологія мінімізуватиме ризики займання батарей.

Як вдосконалюють акумулятори для електрокарів?

Раніше ми розповідали, як у Китаї створили абсолютно новий акумулятор для електромобілів. Його особливістю є швидка зарядка.

Річ у тім, що ця батарея заряджається на 80% всього лише за 10 хвилин. За одну хвилину зарядки такого акумулятора електромобіль отримує запас ходу понад 33 кілометри.