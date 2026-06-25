Його менеджер приховував правду десятиліттями: чому Елвіс Преслі не виступав за межами США

Елвіс Преслі був одним із найвідоміших музикантів світу, але за всю кар'єру так і не вирушив у повноцінний закордонний тур. За цим дивним рішенням стояла не примха "Короля рок-н-ролу», а таємниця його менеджера, яку той приховував десятиліттями.

Про те, чому менеджер Преслі був проти того, щоб артист виступав за межами США, пише Far Out Magazine.

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Преслі ніколи не мав світових турів

За життя Елвіс Преслі майже не залишав межі США. Із понад 1 600 концертів у щонайменше 240 містах лише п'ять відбулися в Канаді. У 1957 році, на піку популярності, Преслі дав концерти в Торонто, Оттаві та Ванкувері.

Це виглядає досить незвичним, адже поки інші рок-зірки вже підкорювали світові сцени, Преслі залишався артистом, який виступав виключно в США. Причина крилася у впливі його менеджера – Тома Паркера.

Саме він керував кар'єрою Преслі від перших успіхів до самої смерті співака у 1977 році, а згодом долучався й до управління його спадщиною. Паркер також дозволив собі приховати власне походження.

Елвіс Преслі / Архівне фото

Він стверджував, що народився у Західній Вірджинії, в юності втік з дому, щоб приєднатися до цирку, а пізніше служив в армії. Згодом досвід роботи рекламних агентом на мандрівних ярмарках перетворив Паркера на талановитого промоутера. У 1948 році за допомогу в передвиборчій кампанії губернатора Луїзіани Джиммі Девіса він навіть отримав почесне звання "полковника".

Втім, минуле Паркера викликало чимало запитань. Документів, які б підтверджували його походження, практично не існувало, а сам він усіляко уникав закордонних поїздок. Навіть коли Преслі перебував у Німеччині на службі в армії США, менеджер відправляв до нього своїх представників. Будь-які пропозиції міжнародних гастролей він відхиляв, навіть якщо йшлося про багатомільйонні угоди.

Чому менеджер Преслі боявся покидати США?

Лише в 1960-х роках почала відкриватися правда. Згодом стало відомо, що Том Паркер народився у 1909 році в нідерландському місті Бреда під ім'ям Андреас Корнеліс ван Куйк. Він не раз намагався потрапити до США, перш ніж нелегально оселився там у 1929 році та взяв нове ім'я. Попри десятиліття життя в Америці, офіційного громадянства він так і не отримав.

Через менеджера Преслі не мав світових турів / Архівне фото

Саме цей сумнівний міграційний статус багато дослідників вважають головною причиною того, що Преслі практично не виступав за кордоном. Побоюючись проблем із законом, Паркер волів не залишати територію США і фактично не дозволяв цього співаку.

Навіть канадські гастролі стали можливими лише тому, що в той час перетнути кордон можна було вільно без паспорта та з мінімальним пакетом документів. Така ізоляція зрештою негативно вплинула на кар'єру Преслі та стала однією з причин його творчого застою в останні роки життя.