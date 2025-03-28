Ви все життя неправильно розуміли цей емодзі: реальне значення популярного жесту

Багато хто вважав, що популярний емодзі з жестом руки символізує рок-культуру та важку музику. Однак справжнє його значення може здивувати вас.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що означає жест з трьома зігнутими пальцями

Один із найпопулярніших емодзі – рука з трьома зігнутими пальцями. Раніше вважалося, що він означає щось на кшталт "давай качати" (let's rock). Однак насправді він символізує фразу "Я люблю тебе".

Емодзі, яке означає "Я люблю тебе" / Фото з відкритих джерел

Якщо уважно придивитися до емодзі, можна помітити:

мізинець, що означає літеру "I";

великий і вказівний пальці, які разом утворюють "L";

мізинець і великий палець, що разом символізують "Y".

Поєднання цих літер формує абревіатуру "ILY", що розшифровується як "I love you".

Для багатьох ця інформація стала несподіванкою, адже раніше емодзі асоціювався переважно з культурою важкого металу. Окрім цього, жест має історичне коріння – у традиційній італійській культурі його використовували як оберіг від "лихого ока".

До слова, раніше ми писали про те, який предмет є найгострішим у світі. Його особливість у тому, що він м'який та безформений.