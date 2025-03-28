Ви все життя неправильно розуміли цей емодзі: реальне значення популярного жесту
- Популярний емодзі з жестом руки не є жестом з рок-культури.
- Також він має історичне коріння в італійській культурі.
Багато хто вважав, що популярний емодзі з жестом руки символізує рок-культуру та важку музику. Однак справжнє його значення може здивувати вас.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Що означає жест з трьома зігнутими пальцями
Один із найпопулярніших емодзі – рука з трьома зігнутими пальцями. Раніше вважалося, що він означає щось на кшталт "давай качати" (let's rock). Однак насправді він символізує фразу "Я люблю тебе".
Емодзі, яке означає "Я люблю тебе" / Фото з відкритих джерел
Якщо уважно придивитися до емодзі, можна помітити:
- мізинець, що означає літеру "I";
- великий і вказівний пальці, які разом утворюють "L";
- мізинець і великий палець, що разом символізують "Y".
Поєднання цих літер формує абревіатуру "ILY", що розшифровується як "I love you".
Для багатьох ця інформація стала несподіванкою, адже раніше емодзі асоціювався переважно з культурою важкого металу. Окрім цього, жест має історичне коріння – у традиційній італійській культурі його використовували як оберіг від "лихого ока".
До слова, раніше ми писали про те, який предмет є найгострішим у світі. Його особливість у тому, що він м'який та безформений.