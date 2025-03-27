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Чому вода є найгострішим предметом у світі

Звучить неймовірно, але найгострішим ріжучим інструментом у світі є вода. Якщо її стиснути до 100 гігапаскалів і пропустити через надтонке сопло діаметром 0,05 міліметра, вона перетворюється на струмінь, здатний розрізати навіть найміцніші матеріали.

Як працює водяний різак: дивіться відео

Такий водяний різак легко прорізає фрукти, каміння, метал, броню і навіть діамант – один із найтвердіших матеріалів на Землі.

Ця унікальна технологія широко застосовується в промисловості, де висока точність і потужність водяного струменя дозволяє обробляти найміцніші матеріали без зайвого нагрівання та деформації.

Нагадаємо, що нещодавно вчені розробили гнучкі сонячні батареї. Ця технологія може зробити сонячну енергію доступнішою та сприяти її ширшому впровадженню, особливо в країнах, що розвиваються.