Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @bezmezhnyi в TikTok.

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Почему вода является самым острым предметом в мире

Звучит невероятно, но самым острым режущим инструментом в мире является вода. Если ее сжать до 100 гигапаскалей и пропустить через сверхтонкое сопло диаметром 0,05 миллиметра, она превращается в струю, способную разрезать даже самые прочные материалы.

Как работает водяной резак: смотрите видео

Такой водяной резак легко прорезает фрукты, камни, металл, броню и даже бриллиант – один из самых твердых материалов на Земле.

Эта уникальная технология широко применяется в промышленности, где высокая точность и мощность водяной струи позволяет обрабатывать самые прочные материалы без лишнего нагрева и деформации.

Напомним, что недавно ученые разработали гибкие солнечные батареи. Эта технология может сделать солнечную энергию доступной и способствовать ее более широкому внедрению, особенно в развивающихся странах,.