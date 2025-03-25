Исследователи разработали новый тип водных батарей, которые используют морскую воду и могут стать альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам. В чем их преимущества – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Какие преимущества новых аккумуляторов

Батареи из морской воды выдерживают до 380 000 циклов зарядки, работают в экстремальных условиях и потенциально способны революционизировать хранение энергии.

Литий-ионные батареи широко используются в электромобилях и электронике, однако они имеют свои недостатки, среди которых – высокая стоимость производства, ограниченная емкость для хранения энергии и уязвимость к экстремальным температурам.

По словам профессора химической инженерии Университета Альберты Сяолей Вана, литий-ионные батареи не подходят для масштабного энергосбережения, необходимого для электросетей.

Команда Вана разработала инновационный анод, сочетающий полимерные нанослои с углеродными нанотрубками. Это позволяет батареям эффективно хранить ионы, включая те, содержащиеся в морской воде.

Как работает новый аккумулятор: смотрите видео

Разработка стала возможной благодаря использованию синхротронного источника света в Канадском центре исследований, что позволило детально изучить микроструктуру анода.

Развитие морских батарей может сыграть ключевую роль в переходе к возобновляемым источникам энергии, позволяя эффективно хранить энергию от ветра и солнца.

Продолжаются исследования по масштабированию технологии, и если она будет успешной, батареи на основе морской воды могут стать основой будущей энергетической системы.