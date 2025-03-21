Ученые представили ветряную турбину Wind Skystream 3.7 Чем она так особенна – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ecoportal.

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Чем особенны новые ветряки

Команда разработчиков из компании Southwest Windpower и Университета Монтаны создали ветряную турбину, которая может работать при скорости ветра всего 2,5 метра в секунду и может генерировать до 2,4 киловатта электроэнергии при пиковой производительности.

Вес самой турбины – 93 килограмма, а диаметр ротора – только 3,72 метра, что позволяет работать турбине в ограниченном пространстве. То есть ее легко установить во дворе.

В районах, где дуют сильные ветры, новая турбина может генерировать от 200 до 500 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Стоимость установки такой системы будет колебаться в пределах от 5 до 7 тысяч долларов без учета ремонта, однако довольно быстро такая инвестиция может окупить себя. Если использовать инвертор, то турбина может обеспечить дом или небольшое предприятие электричеством, а избыток можно продавать в общую сеть.

Как работают турбины Wind Skystream 3.7: смотрите видео

Солнечные панели обычно требуют меньших затрат на установку и обслуживание. Однако если говорить о районах с холодной и облачной погодой, то ветряки все же более выходные. Более того, ветрогенератор производит электричество круглосуточно. Однако нужна стабильная скорость ветра и открытое пространство.

Высокий уровень шума и необычный вид могут отпугивать некоторых владельцев недвижимости от ветряных турбин. Skystream имеет необычные закругленные лопасти, поэтому приятный для глаз и работает довольно тихо.