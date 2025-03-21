Вчені представили вітряну турбіну Wind Skystream 3.7 Чим вона така особлива – розповідає 24 Канал з посиланням на Ecoportal.

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Чим особливі нові вітряки

Команда розробників з компанії Southwest Windpower та Університету Монтани створили вітряну турбіну, котра може працювати за швидкості вітру лише 2,5 метра на секунду і може генерувати до 2,4 кіловата електроенергії за пікової продуктивності.

Вага самої турбіни – 93 кілограми, а діаметр ротора – лише 3,72 метра, що дозволяє працювати турбіні в обмеженому просторі. Тобто її легко встановити на подвір'ї.

У районах, де дмуть сильні вітри, нова турбіна може генерувати від 200 до 500 кіловат-годин електроенергії на місяць. Вартість встановлення такої системи коливатиметься в межах від 5 до 7 тисяч доларів без врахування ремонту, однак доволі швидко така інвестиція може окупити себе. Якщо використовувати інвертор, то турбіна може забезпечити будинок чи невелике підприємство електрикою, а надлишок можна продавати в загальну мережу.

Як працюють турбіни Wind Skystream 3.7: дивіться відео

Сонячні панелі зазвичай потребують менших витрат на встановлення та обслуговування. Однак якщо говорити про райони з холодною та хмарною погодою, то вітряки все ж більш вихідні. Ба більше, вітрогенератор виробляє електрику цілодобово. Однак потрібна стабільна швидкість вітру та відкритий простір.

Високий рівень шуму та незвичний вигляд можуть відлякувати деяких власників нерухомості від вітряних турбін. Skystream має незвичні заокруглені лопаті, тож приємніший для очей і працює доволі тихо.