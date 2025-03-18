Таким образом Франция инвестирует в приливную энергетику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

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Что это за проект

Проект предусматривает установку четырех мощных приливных турбин в Олдерни-Рейс. Турбины AR3000, разработаны Proteus Marine Renewables, смогут ежегодно производить 34 гигаватт часов электроэнергии, обеспечивая энергоснабжение для 15 000 домов.



Франция инвестирует / Фото с сайта компании

Финансирование и поддержка ЕС

NH1 получил 31,3 млн евро из Инновационного фонда ЕС и стал частью программы Zero-Net, которая поддерживает 85 наиболее перспективных экологических проектов. К 2030 году ожидается, что себестоимость приливной энергии станет сопоставимой с плавучими ветровыми станциями.

Экологические преимущества:

Минимальное воздействие на морскую среду;

Отсутствие шумового и визуального загрязнения;

100% предсказуемый источник энергии.

Экономический эффект

Производство турбин происходит во Франции;

80% компонентов поставляют местные компании;

Создание 400 новых рабочих мест;

К 2030 году развитие приливной энергетики может обеспечить 6000 рабочих мест.

Приливная энергетика – будущее Европы

NH1 является важным шагом Франции к энергетической независимости и декарбонизации. Инвестиции в эту технологию могут сделать приливную энергию ключевым дополнением к ветровым и солнечным станциям.

Проект подтверждает, что возобновляемая энергетика становится не только экологической, но и экономически выгодной.