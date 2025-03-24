Биоразлагаемое моющее средство удалось создать как альтернативу обычным средствам, которые богаты химикатами, которые загрязняют воздух. Что известно о новой разработке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как ученые разработали новое моющее средство

Исследователи разработали экологическое моющее средство, которое может стать альтернативой традиционным стиральным порошкам и средствам для мытья посуды. Его основные компоненты – целлюлозные нанофибры из древесины и белок зеин, полученный из кукурузы.

Целлюлоза в составе нового моющего средства создает эмульсию, которая расщепляет загрязнения. В то же время зеин стабилизирует смесь и эффективно удаляет жиры. Такая формула позволяет средству быть экологичным и безопасным для окружающей среды, поскольку оно быстро разлагается в воде.

Ученые испытали средство на тканях и посуде, загрязненных чернилами, жирами и томатной пастой. При 1% концентрации его эффективность была подобна традиционному стиральному порошку. При 5% концентрации он удалял загрязнения даже лучше обычных моющих средств.



Обычные моющие средства хуже удаляют пятна, чем 5%-ый раствор из древесины и кукурузы / Фото Pexels

На нержавеющих тарелках 5%-ый раствор нового средства удалил 92% пятен, тогда как стандартное средство для мытья посуды – 87%. Исследования также показали, что после использования на ткани не остается следов, что указывает на его безопасность для материалов.

Преимуществами нового моющего средства ученые называют то, что оно создано из возобновляемых ресурсов, не содержит вредных химических соединений и не портит поверхности и ткани. Исследователи убеждены, что это средство может стать важным шагом к уменьшению использования синтетических моющих продуктов и снижению уровня загрязнения окружающей среды.