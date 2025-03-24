Біорозкладний мийний засіб вдалося створити як альтернативу звичайним засобам, котрі багаті на хімікати, які забруднюють повітря. Що відомо про нову розробку – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як вчені розробили новий мийний засіб

Дослідники розробили екологічний мийний засіб, який може стати альтернативою традиційним пральним порошкам і засобам для миття посуду. Його основні компоненти – целюлозні нанофібри з деревини та білок зеїн, отриманий із кукурудзи.

Целюлоза в складі нового мийного засобу створює емульсію, котра розщеплює забруднення. Водночас зеїн стабілізує суміш і ефективно видаляє жири. Така формула дозволяє засобу бути екологічним та безпечним для довкілля, оскільки він швидко розкладається у воді.

Вчені випробували засіб на тканинах та посуді, забруднених чорнилом, жирами та томатною пастою. При 1% концентрації його ефективність була подібною до традиційного прального порошку. При 5% концентрації він видаляв забруднення навіть краще за звичайні мийні засоби.



Звичайні мийні засоби гірше видаляють плями, ніж 5%-ий розчин з деревини і кукурудзи / Фото Pexels

На нержавіючих тарілках 5%-ий розчин нового засобу видалив 92% плям, тоді як стандартний засіб для миття посуду – 87%. Дослідження також показали, що після використання на тканині не залишається слідів, що вказує на його безпечність для матеріалів.

Перевагами нового мийного засобу вчені називають те, що він створений з відновлювальних ресурсів, не містить шкідливих хімічних сполук та не псує поверхні й тканини. Дослідники переконані, що цей засіб може стати важливим кроком до зменшення використання синтетичних мийних продуктів і зниження рівня забруднення довкілля.