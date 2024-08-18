Німецький підхід кардинально відрізняється від українського, адже в нашому побуті прийнято до скрипу мити посуд, аби змити усі залишки мийного засобу. Причиною цього є переконання, що залишки хімічних речовин можуть викликати отруєння.

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У чому полягає німецький підхід до миття посуду

Загалом у Німеччині основним способом миття посуду є використання посудомийних машин. Саме такому методі віддають перевагу німці, оскільки це більш ощадливий спосіб. Причин такого підходу є дві:

тарифи на воду в Німеччині є доволі високими, тому використання посудомийних машин дозволяє економити;

німців з дитинства виховують в дусі збереження та захисту довкілля, тому великі витрати води не притаманні мешканцям цієї країни.

Та все ж, використання посудомийок дає німцям два варіанти – або чекати, коли збереться повна машина посуду, або таки мити його руками, якщо тарілок та чашок невелика кількість.

У другому випадку, німці ставлять заглушку в раковину та набирають туди 2/3 води й додають мийний засіб. У цій воді посуд миють і в ній же ополіскують. Далі його ставлять висохнути і протирають сухим рушником.

Так чи інакше, причина такого підходу полягає не тільки у прагненні зекономити гроші, але й саму воду.