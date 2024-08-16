Ще з підліткового віку дівчина активно популяризує екологічні ініціативи, читає лекції, організовує акції і навчає дітей давати старим речам друге життя. Будучи волонтеркою, вона помітила, що діти прагнуть дізнатися більше про сортування та перероблення відходів, однак, не всі навчальні заклади мають відповідні уроки.

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Що відомо про проєкт "ЕкоСвідомі"

Щоб навчити молодь переробці відходів, Марія-Єлизавета разом з друзями Олексієм, Соломією і Даниїлом подала заявку на участь у програмі UPSHIFT від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Вони пройшли навчання за методологією програми, отримали менторську підтримку та ресурси, щоб реалізувати власний проєкт.

Люди часто неправильно споживають речі, тому що не знають, як це робити. Наприклад, кожному відомо, що переходити вулицю на червоний сигнал світлофора небезпечно. Однак про шкоду різних видів пластику – як для людини під час використання, так і для планети – мало хто знає. Тому ціль нашої команди – збільшити спільноту екосвідомих людей, що понесуть знання у свої сімʼї, школи, компанії друзів,

– розповіла Марія-Єлизавета.

Молодь створила проєкт "ЕкоСвідомі" і провела серію воркшопів для школярів віком від 10 до 14 років.

Діти навчаються переробці відходів / Фото UNICEF

Кожен захід складався з трьох станцій:

перероблення паперу , де Даниїл вчив дітей створювати з макулатури нові листи. Учасники проєкту приносили із собою старі зошити, дрібнили їх, робили пульпу, а потім формували нові аркуші. З висушеного паперу школярі могли зробити листівки або знову використати його для навчання;

, де Даниїл вчив дітей створювати з макулатури нові листи. Учасники проєкту приносили із собою старі зошити, дрібнили їх, робили пульпу, а потім формували нові аркуші. З висушеного паперу школярі могли зробити листівки або знову використати його для навчання; наступним був апсайклінгу пластику, де Софія вчила дітей робити брелоки з кришок з-під кави, адже саме цей матеріал неможливо переробити, а апшифтери показали варіант, як їх можна використати повторно. На брелоки наносили світловідбивальний пісок, що перетворювало кришки з мікропластику на корисну в темну пору доби річ;

де Софія вчила дітей робити брелоки з кришок з-під кави, адже саме цей матеріал неможливо переробити, а апшифтери показали варіант, як їх можна використати повторно. На брелоки наносили світловідбивальний пісок, що перетворювало кришки з мікропластику на корисну в темну пору доби річ; останню станцію розташували в майстерні Марії-Єлизавети, де апшифтерка розповідала дітям, як правильно сортувати відходи та які матеріали піддаються повторному використанню. Також дівчина демонструвала свої інструменти для перероблення пластику. Так, разом зі школярами Марія-Єлизавета зробила з кришок від пляшок стаканчики для зберігання канцелярського приладдя.

"Кожна дитина сідала за мій екструдер (машина для плавлення пластику – 24 Канал) і витискала собі якусь закарлючку. Потім ми ці елементи зʼєднували, і виходили різні брелоки у формі то велосипеда, то лебедя. А хтось віддавав свої закарлючки на ще один цикл перероблення, і ми робили з них цілу картину", – поділилася Марія-Єлизавета.

Після воркшопу апшифтери подарували кожному класу контейнери для сортування відходів і канцелярське приладдя, яке було створене з перероблених матеріалів. Загалом участь у проєкті взяли 160 дітей та 12 педагогів, які пройшли тренінг, що був створений молоддю, із сортування у школі.