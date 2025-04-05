Голлівуд роками обманює фанатів кіно: у фільмах про космос знайшли абсурдний фейк

Чи не в кожного любителя фантастичних чи наукових фільмів кадри з космосу асоціюються з містичними звуками чи польотом кораблів. Та виявилось, що цей звук – обман, якого в реальному житті не існує.

Астрофізикиня та співробітниці Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олена Компанієць спростувала популярний міф у фільмах про космос. Компанієць в інтерв'ю LUKI розповіла, що її дратує у фільмах про космос, пише 24 Канал.

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Що дратує астрофізикиню у фільмах про космос

Астрофізикиня каже, що її дратує звук у фантастичних фільмах, адже насправді в космосі все відбувається у цілковитій тиші. Компанієць простими словами пояснила, чому звуки у космосі це насправді неправда.

Річ у тім, що для того, щоб поширювався звук, потрібно, щоб було якесь середовище. Наприклад, на Землі звук поширюється, тому що в нас є повітря, яким ми дихаємо. Коли люди говорять, то змушують молекули повітря коливатися, і таким чином передається звук.

Натомість у космосі, як наголосила астрофізикиня, вакуум, – там нема якогось густого середовища. Тобто, якщо говорити про міжзоряний і міжпланетний простір, то там вакуум, через що звук поширюватися не може.

Таким чином, звуки літання кораблів та все інше мали б відбуватися в абсолютній тиші.

Що дратує астрофізикиню у фільмах про космос: дивіться відео

Також Компанієць додала, що її дратує, коли у фільмах показують, що в космосі за допомогою вогнемета чи інших засобів з'являється вогонь. Однак, за словами астрофізикині, це абсурд.

Причина в тому, що для того, щоб була реакція горіння, – потрібен кисень, а в космосі його немає. Відтак, немає кисню, а отже немає вогню.