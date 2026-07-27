Зняли за копійки, а заробили сотні мільйонів: 5 фільмів, які окупилися більш ніж у 100 разів

Великий бюджет не завжди гарантує успіх у кіно. Історія знає чимало випадків, коли фільми, створені за відносно невеликі гроші, ставали світовими хітами та приносили своїм творцям сотні мільйонів доларів.

Деякі з них не лише багаторазово окупили витрати на виробництво, а й змінили кінематограф, започаткували успішні франшизи або стали культовими. 24 Канал розповідає про 5 фільмів, які мали мінімальний бюджет, але стали касовими хітами.

"Bідьмa з Блep: Курсoва з тoгo світу"

"Bідьмa з Блep: Курсoва з тoгo світу" став одним із найвпливовіших фільмів жахів кінця XX століття та фактично сформував популярність жанру "знайденого відео". За сюжетом троє студентів безвісти зникають під час зйомок документального фільму про легендарну лісову відьму, а сама стрічка подається як відновлені записи з їхніх камер.

Співрежисер Деніел Мірік у 2018 році розповідав The Guardian, що поява такого фільму була лише питанням часу, адже наприкінці 90-х цифрові технології стрімко розвивалися.

"Bідьмa з Блep: Курсoва з тoгo світу": дивіться трейлер

Актори протягом восьми днів самостійно знімали один одного в лісах штату Меріленд, залишаючи відзнятий матеріал і забираючи їжу та режисерські вказівки у визначених місцях. Через відсутність великої знімальної групи виробництво обійшлося лише у 35 тисяч доларів.

Після прем'єри на фестивалі Sundance права на фільм придбала Artisan Entertainment. За словами Міріка, загальний бюджет стрічки становив 300 тисяч доларів, тоді як світові касові збори сягнули 248,6 мільйона доларів. Це приблизно у 830 разів більше за бюджет.

"Паранормальне явище"

Після успіху "Bідьмa з Блep: Курсoва з тoгo світу" жанр "знайденого відео" отримав новий розвиток завдяки фільму "Паранормальне явище". Фільм показує домашні записи пари, яка фіксує надприродні явища у власному будинку.

Сценарист і режисер Орен Пелі зняв фільм у власному будинку, витративши лише 10 – 15 тисяч доларів. Згодом Paramount Pictures придбала проєкт та замовила нове закінчення, перш ніж випустити фільм у обмежений прокат у 2009 році.

"Паранормальне явище": дивіться трейлер

За даними The Hollywood Reporter, перед виходом у прокат загальна вартість виробництва становила 215 тисяч доларів.

Завдяки недорогій інтернет-рекламі стрічка стала несподіваним касовим хітом. У світовому прокаті вона заробила 193,3 мільйона доларів і започаткувала успішну франшизу. "Паранормальна активність" досі вважається одним із найприбутковіших фільмів в історії кіно.

"Одержимість"

Одним із найгучніших кінодебютів останніх років став фільм "Одержимість" режисера Керрі Баркера.

Фільм зняли за 750 тисяч доларів, а через обмежений бюджет творці були змушені знаходити нестандартні рішення під час виробництва. Наприклад, швидкі панорами додали вже на етапі монтажу, оскільки потрібне обладнання було занадто дорогим.

"Одержимість": дивіться трейлер

Попри маловідомий акторський склад і оригінальний сценарій, фільм став великим хітом. Його світові касові збори перевищують 287 мільйонів доларів, що більш ніж у 290 разів перевищує бюджет.

"Роккі"

Сильвестр Сталлоне написав сценарій до "Роккі" всього за три дні, прагнучи отримати головну роль. Хоча продюсери пропонували йому 360 тисяч доларів за сценарій без його участі у фільмі як актора, він відмовився.

У підсумку студія погодилася виділити 1 мільйон доларів на виробництво стрічки із Сталлоне в головній ролі. Як повідомляє Forbes, щоб вкластися у бюджет, команда залучала друзів і родичів, використовувала ручні камери та часто знімала сцени одним дублем.

"Роккі": дивіться трейлер

Згодом "Роккі" став світовим хітом, зібравши у прокаті 117,2 мільйона доларів. Фільм також отримав три премії "Оскар" і поклав початок франшизі, яка існує вже десятиліттями.

"Скажений Макс"

Перший "Скажений Макс" Джорджа Міллера значно відрізнявся від сучасних частин франшизи. Постапокаліптичний бойовик був створений за дуже скромний бюджет.

Сам режисер заявляв, що зняв фільм всього за 350 тисяч доларів, тоді як The Numbers називає ще меншу суму - 200 тисяч доларів. Як розповів Міллер в інтерв'ю Australian Screen, щоб заощадити, вони навіть незаконно перекривали дороги для зйомок і самостійно прибирали сміття.

"Скажений Макс": дивіться трейлер

Крім того, у фільмі використовували старі пошкоджені широкоформатні об'єктиви та експериментальні техніки зведення звуку, що зрештою стало однією з характерних особливостей стрічки.

У світовому прокаті "Скажений Макс" 1979 року заробив 8,7 мільйона доларів і став початком популярної франшизи. Саме оригінальна стрічка досі залишається найприбутковішою частиною серії щодо співвідношення бюджету до касових зборів.