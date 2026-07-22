Спочатку обрали не Тома Генкса: яка голлівудська зірка мала зіграти Форреста Гампа

Сьогодні важко уявити "Форреста Гампа" без Тома Генкса. Проте спочатку творці фільму бачили у головній ролі зовсім іншого актора.

Зрештою саме Генкс зіграв Форреста Гампа й отримав за цю роль другий поспіль "Оскар". Про те, кого вперше розглядали на головну роль у "Форресті Гампі", розповідає Far Out Magazine.

Хто міг зіграти Форреста Гампа замість Тома Генкса

До виходу "Форреста Гампа" Том Генкс уже був одним із найуспішніших акторів Голлівуду. Втім, саме роль Форреста Гампа стала однією з найвизначніших у його кар'єрі.

Водночас мало хто знає, що до списку претендентів на головну роль у фільмі також входили Чеві Чейз, Білл Мюррей і Шон Пенн. Однак першим вибором студії був саме Джон Траволта.

"Форрест Гамп": дивіться трейлер

Після успіху "Бріоліна" та "Лихоманки суботнього вечора" кар'єра актора у 1980-х переживала непростий період. Лише комедія "Дивись, хто говорить" у 1989 році стала для нього помітним успіхом. Коли ж Траволті запропонували зіграти Форреста Гампа, він відмовився від ролі на користь іншого проєкту.

Цим проєктом стало "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно, де актор зіграв Вінсента Вегу. Саме ця роль дала новий поштовх кар'єрі Траволти.

Джон Траволта та Квентін Тарантіно / Фото GettyImages

Цікаво, що Траволта був номінований на "Оскар" за роль у "Кримінальному чтиві" та змагався за нагороду саме з Томом Генксом, який переміг завдяки "Форресту Гампу".

Сам Траволта згодом неодноразово говорив, що не шкодує про своє рішення. За словами актора, якщо він не зіграв роль, яка дісталася Генксу, то натомість отримав іншу, не менш цікаву. Він також зазначав, що саме відмова від деяких ролей відкрила йому шлях до інших кар'єрних можливостей.