У Галичі знайшли "середньовічний скарб": одна деталь здивувала навіть археологів

На території давнього Галича археологи натрапили на цілу низку артефактів, які допомагають відтворити життя міста сотні років тому. Серед знахідок є речі, пов'язані з торгівлею, побутом і ремеслами, а одна з них особливо зацікавила дослідників.

Під час розкопок в урочищі Церквиська біля фундаментів Благовіщенського храму в Крилосі науковці виявили свинцеву вагову гирку XII – XIII століть. Вона важить 8,72 грама, а на її основі зберігся рельєфний хрестик, розповів учений секретар заповідника "Давній Галич" Андрій Стасюк.

Гирка з хрестиком

За даними Національного заповідника "Давній Галич", знахідка відповідає поширеному середньовічному ваговому стандарту подвійної ногати та близька до візантійської системи ваг.

Особливу увагу археологів привернув саме хрестик на основі предмета. Таке позначення, ймовірно, могло засвідчувати відповідність гирки встановленому стандарту.

Подібні ваги використовували для зважування срібла, монет, коштовних металів та інших дорогих товарів.

Але гирка – не єдина цікава знахідка з цієї ділянки. Раніше тут виявили бронзові терези, срібну угорську монету, митні пломби дорогочинського типу, залишки дерев’яної споруди, металевий ключ та інші артефакти.

У Галича могла бути власна середньовічна митниця

Саме сукупність цих знахідок наштовхнула дослідників на цікаву гіпотезу. Археологи припускають, що в цій частині давнього Галича могла працювати торгова митниця.

Виявлені ваги могли використовувати для контролю товарів, а митні пломби – для їхнього маркування. Срібна монета угорського короля Бели IV та інші предмети також свідчать про широкі торговельні зв'язки княжого міста.