Мільйони танцювали під цей хіт, але не знали правди: про що співав Psy у "Gangnam Style"

У 2012 році пісня південнокорейського виконавця Psy "Gangnam Style" стала світовим хітом, під який танцювали мільйони людей. Її впізнаваний приспів і кумедні рухи підкорили слухачів у різних країнах, а кліп першим в історії YouTube набрав понад 1 мільярд переглядів.

Однак за веселою мелодією та вірусним танцем ховався зміст, який зрозуміли далеко не всі. Насправді Psy висміював життя заможної еліти одного з найпрестижніших районів Сеула – Каннама, пише American Songwriter.

Що означає "Gangnam Style" і кого висміює Psy

Назва "Gangnam Style" відсилає до однойменного району Сеула. Каннам розташований на південному березі річки Хан і вважається одним із найбагатших та найпрестижніших районів міста.

Його часто порівнюють із Беверлі-Гіллз у США через розкішний спосіб життя місцевих мешканців. Тож у назві пісні йдеться саме про стиль життя, характерний для цього заможного району.

У 2012 році в інтерв'ю NPR Music Psy пояснив, яке значення має Каннам для змісту його пісні. За словами виконавця, цей район вдень має вигляд шляхетного та стриманого місця, а вночі перетворюється на осередок розваг.

Я описую його як благородний вдень і божевільний вночі. Я порівнюю дівчат із цим районом. Отже – благородні вдень, божевільні вночі, і в тексті пісні йдеться про те, що я – ідеальний хлопець для такої дівчини,

– розповідав артист.

Psy / Фото GettyImages

Отже, у композиції Psy іронізує над образом заможних мешканців Каннама та їхнім способом життя. Ліричний герой пісні позиціонує себе як ідеального чоловіка для дівчини, яка вдень поводиться стримано, а вночі любить розваги.

Як кліп "Gangnam Style" висміює багатих

Задум виконавця стає зрозумілішим, якщо уважніше придивитися до музичного кліпу. У ньому Psy танцює біля стайні з кіньми, на розкішному тенісному корті, серед жінок, які займаються йогою, та в просторому кінному манежі.

В інших епізодах артист з'являється в сауні, одягнений у невеликий синьо-рожевий рушник, і катається на моторному човні серед веслових човнів, що нагадують великих качок.

Psy – "Gangnam Style": дивіться відео

Усі ці сцени доповнюють сатиричний образ Каннама. Розкішні місця, дорогі розваги та демонстрація достатку стають частиною жартівливого зображення місцевої субкультури.

Чому Psy мав підстави висміювати Каннам

Цікаво, що сам виконавець виріс у середовищі, яке висміював у своїй пісні. Psy народився в заможній родині, яка мешкала в районі Каннам.

Його батько багато років обіймав посаду виконавчого голови DI Corporation – міжнародної компанії, що виробляє та постачає обладнання для тестування напівпровідників та інших комп'ютерних мікросхем.

Район Каннам / Фото GettyImages

За інформацією Associated Press, після світового успіху "Gangnam Style" стало відомо, що родина артиста володіє 30% акцій цієї компанії.

Мати виконавця також була пов'язана з престижним бізнесом району. Їй належить низка елітних закладів харчування в Каннамі.