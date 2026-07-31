Навіть найбільші фанати могли не знати: 5 маловідомих фактів про "Гаррі Поттера"

Минуло майже 30 років від виходу першої книги про Гаррі Поттера, однак історія про юного чарівника продовжує відкриватися читачам з нового боку. Джоан Роулінг продумала свій магічний світ до найдрібніших деталей, тому навіть після кількох перечитувань можна знайти цікаві приховані моменти.

Частину з них письменниця розкривала вже після виходу книжок, а деякі уважні шанувальники помітили лише з часом. Про те, чого могли не знати й не помічати фанати "Гаррі Поттера", розповідає 24 Канал.

Герої могли отримати зовсім інші імена

Під час роботи над серією Джоан Роулінг неодноразово змінювала імена своїх персонажів. Так, Луна Лавґуд спочатку мала зватися Лілі Мун, однак перед публікацією авторка змінила ім'я. Водночас вона залишила героїні шкільне прізвисько Loony, що означає "Лунатичка". Також Невіл Лонґботом на ранніх етапах був Невілом Паффом.

Луна Лавґуд / Фото Warner Bros.

Не менш довго письменниця підбирала прізвище для Драко. Серед варіантів були Смарт і Спінкс, а також старовинне прізвище Спанджен. Зрештою Роулінг зупинилася на Мелфої, утворивши його від французьких слів mal і foi, що буквально означають "погана віра".

Змін зазнала й Герміона. Спочатку вона могла бути Герміоною Джин Пакл, однак авторка вирішила, що це прізвище звучить не надто вдало, тому замінила його на Ґрейнджер.

Число сім має особливе значення

У світі "Гаррі Поттера" число 7 зустрічається надзвичайно часто. Саме 7 книг входять до серії, 7 років триває навчання в Гоґвортсі, 7 дітей виховує родина Візлі, 7 гравців виходять на поле у команді з квідичу, а Волдеморт створив 7 горокраксів.

Водночас у книгах неодноразово повторюється й число 3. Саме 3 Реліквії Смерті існують у чарівному світі, 3 непростимі прокляття використовують темні чарівники, триголовий пес охороняє філософський камінь, 3 школи беруть участь у Тричаклунському турнірі, а головними героями історії залишаються Гаррі, Рон і Герміона.

Багато пророцтв Трелоні справді збулися

Хоча Албус Дамблдор говорив, що професорка Сивіла Трелоні зробила лише два справжні пророцтва, уважні читачі можуть знайти значно більше підтверджень її дару.

Наприклад, у "Кубку вогню" Трелоні говорить, що день народження Гаррі припадає на середину зими. На перший погляд це здається помилкою, адже Гаррі народився наприкінці липня. Однак у "Напівкровному принці" зазначено, що саме в новорічну ніч народився Волдеморт, а частина його душі жила в Гаррі.

Сивіла Трелоні / Warner Bros.

Ще одним прикладом є її передбачення смерті Дамблдора. У "Напівкровному принці" Трелоні витягує карту "вежа, в яку влучила блискавка" та говорить про катастрофу, яка наближається. Того ж вечора Дамблдор гине в розділі під назвою "Вежа, в яку влучила блискавка".

Роулінг ретельно продумувала навіть найменші деталі

Письменниця приділяла особливу увагу навіть символіці кольорів. Червоний у її книгах асоціювався з добром і хоробрістю. Саме тому родина Візлі має руде волосся, а заклинання позитивних персонажів часто супроводжуються червоним спалахом.

Натомість зелений колір Роулінг пов'язувала з темною магією. Саме зеленими були спалахи заклять Волдеморта та смертежерів.

На написання першої книги авторка витратила понад п'ять років, а ще близько двох років працювала над її доопрацюванням. Пізніше Роулінг розповідала, що весь цей час детально продумувала правила магії та можливості своїх персонажів, аби чарівний світ залишався логічним.

Хлопчиком з пророцтва міг стати не Гаррі

Пророцтво Сивіли Трелоні не вказувало однозначно саме на Гаррі Поттера. Воно стосувалося хлопчика, який народився наприкінці липня від батьків, що тричі протистояли Волдеморту.

Під цей опис підходив не лише Гаррі, а й Невіл Лонґботом. Його батьки також були членами Ордену Фенікса та неодноразово виступали проти Темного Лорда, а сам Невіл народився 30 липня – лише за день до Гаррі.

Невіл Лонґботом / Фото Warner Bros.

Втім, коли Волдеморт вирішив напасти саме на Гаррі й залишив йому знаменитий шрам, він фактично визначив його долю як "обраного". Якби вибір був іншим, історія чарівного світу могла б розгорнутися зовсім інакше.