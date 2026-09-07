Потрібно зробити лише 3 рухи: головоломка, яку зможуть розв'язати не всі

Головоломки із сірниками здаються простими лише на перший погляд. Часто для їхнього розв'язання недостатньо просто уважності – потрібно ще й подивитися на фігуру під іншим кутом.

Цього разу завдання полягає в тому, щоб вирівняти стілець лише за три рухи. Про те, як розв'язати цю головоломку, пише MindYourLogic.

Яка суть головоломки із сірниками

Перед вами конструкція із сірників, яка нагадує стілець, однак його елементи розташовані неправильно. Потрібно пересунути всього три сірники так, щоб у результаті вийшов рівний стілець.

Правила нескладні:

за один хід можна перемістити лише один сірник;

ламати сірники або додавати нові не можна;

після третього ходу стілець має набути правильної форми.

Головоломка із сірниками / Фото MindYourLogic

Спробуйте спочатку розв'язати головоломку самостійно. Не поспішайте з відповіддю – уважно розгляньте фігуру та подумайте, які саме сірники потрібно пересунути.

Як розв'язати головоломку

Секрет полягає у трьох горизонтальних сірниках, які виступають з правого боку конструкції. Саме їх потрібно по черзі переставити на ліву частину фігури, як показано стрілками на зображенні.

Розв'язання головоломки / Фото MindYourLogic

Після цих трьох переміщень елементи стають на потрібні місця, а конструкція перетворюється на рівний стілець. Жодного додаткового сірника для цього не знадобиться.