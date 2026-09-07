На этот раз задача состоит в том, чтобы выровнять стул всего за три движения. О том, как решить эту головоломку, пишет MindYourLogic.
В чем суть головоломки со спичками
Перед вами конструкция из спичек, напоминающая стул, однако ее элементы расположены неправильно. Нужно переместить всего три спички так, чтобы в результате получился ровный стул.
Правила просты:
- за один ход можно переместить только одну спичку;
- ломать спички или добавлять новые нельзя;
- после третьего хода стул должен принять правильную форму.
Головоломка со спичками / Фото MindYourLogic
Попробуйте сначала решить головоломку самостоятельно. Не торопитесь с ответом – внимательно рассмотрите фигуру и подумайте, какие именно спички нужно переместить.
Как решить головоломку
Секрет заключается в трех горизонтальных спичках, которые выступают с правой стороны конструкции. Именно их нужно по очереди переставить на левую часть фигуры, как показано стрелками на изображении.
Решение головоломки / Фото MindYourLogic
После этих трех перемещений элементы оказываются на нужных местах, а конструкция превращается в ровный стул. Ни одной дополнительной спички для этого не понадобится.