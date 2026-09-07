На этот раз задача состоит в том, чтобы выровнять стул всего за три движения. О том, как решить эту головоломку, пишет MindYourLogic.

В чем суть головоломки со спичками

Перед вами конструкция из спичек, напоминающая стул, однако ее элементы расположены неправильно. Нужно переместить всего три спички так, чтобы в результате получился ровный стул.

Правила просты:

за один ход можно переместить только одну спичку;

ломать спички или добавлять новые нельзя;

после третьего хода стул должен принять правильную форму.

Головоломка со спичками / Фото MindYourLogic

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Попробуйте сначала решить головоломку самостоятельно. Не торопитесь с ответом – внимательно рассмотрите фигуру и подумайте, какие именно спички нужно переместить.

Как решить головоломку

Секрет заключается в трех горизонтальных спичках, которые выступают с правой стороны конструкции. Именно их нужно по очереди переставить на левую часть фигуры, как показано стрелками на изображении.

Решение головоломки / Фото MindYourLogic

После этих трех перемещений элементы оказываются на нужных местах, а конструкция превращается в ровный стул. Ни одной дополнительной спички для этого не понадобится.