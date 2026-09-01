Одни получают один результат, в то время как другие настаивают на совершенно другом ответе. О том, где же на самом деле скрывается правильный вариант, пишет Daily Mail.
Какое математическое уравнение сбило с толку пользователей сети
Из-за уравнения 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3 в соцсетях развернулись активные дискуссии, ведь часть пользователей считает, что правильный ответ – 8, а другие получают 2.
Математики напоминают, что в таких примерах нужно следовать правилу PEMDAS, которое определяет порядок выполнения математических операций: сначала скобки и степени, затем умножение и деление, а после них – сложение и вычитание.
При решении уравнений следует соблюдать правило PEMDAS / Фото Unsplash
При этом умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Поэтому их нужно выполнять последовательно слева направо.
Каков правильный ответ
Решение выглядит так:
- 24 ÷ 6 = 4;
- 4 × 6 = 24;
- 24 ÷ 3 = 8.
Итак, правильный ответ – 8. При этом те, кто получил 2, нарушили последовательность выполнения арифметических действий.
Авторы публикации отметили, что при решении многоэтапных уравнений даже одна арифметическая ошибка может повлиять на весь результат.
Головоломка в очередной раз показала, насколько легко допустить ошибку в базовых школьных правилах математики.