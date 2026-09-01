Одни получают один результат, в то время как другие настаивают на совершенно другом ответе. О том, где же на самом деле скрывается правильный вариант, пишет Daily Mail.

Какое математическое уравнение сбило с толку пользователей сети

Из-за уравнения 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3 в соцсетях развернулись активные дискуссии, ведь часть пользователей считает, что правильный ответ – 8, а другие получают 2.

Математики напоминают, что в таких примерах нужно следовать правилу PEMDAS, которое определяет порядок выполнения математических операций: сначала скобки и степени, затем умножение и деление, а после них – сложение и вычитание.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При решении уравнений следует соблюдать правило PEMDAS / Фото Unsplash

При этом умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Поэтому их нужно выполнять последовательно слева направо.

Каков правильный ответ

Решение выглядит так:

24 ÷ 6 = 4;

4 × 6 = 24;

24 ÷ 3 = 8.

Итак, правильный ответ – 8. При этом те, кто получил 2, нарушили последовательность выполнения арифметических действий.

Авторы публикации отметили, что при решении многоэтапных уравнений даже одна арифметическая ошибка может повлиять на весь результат.

Головоломка в очередной раз показала, насколько легко допустить ошибку в базовых школьных правилах математики.