Одні отримують один результат, тоді як інші наполягають на зовсім іншій відповіді. Про те, де ж насправді ховається правильний варіант, пише Daily Mail.

Яке математичне рівняння збентежило мережу

Через рівняння 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3 у соцмережах розгорнулися активні дискусії, адже частина користувачів вважає, що правильна відповідь - 8, а інші отримують 2.

Математики нагадують, що в таких прикладах потрібно дотримуватися правила PEMDAS, яке визначає порядок виконання математичних операцій: спочатку дужки та степені, потім множення й ділення, а після них – додавання та віднімання.

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Під час розв'язання рівнянь варто дотримуватися правила PEMDAS / Фото Unsplash

При цьому множення та ділення мають однаковий пріоритет. Тому їх потрібно виконувати послідовно зліва направо.

Якою є правильна відповідь

Розв'язання виглядає так:

24 ÷ 6 = 4;

4 × 6 = 24;

24 ÷ 3 = 8.

Отже, правильна відповідь – 8. Водночас ті, хто отримав 2, порушили послідовність виконання арифметичних дій.

Автори публікації зазначили, що під час розв'язання багатоетапних рівнянь навіть одна арифметична помилка може вплинути на весь результат.

Головоломка вкотре показала, наскільки легко припуститися помилки у базових шкільних правилах математики.