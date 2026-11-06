Більшість не помічає правильного розв'язку: пересуньте один сірник і виправте рівняння

У мережі набирає популярності головоломка із сірниками, яка змушує користувачів перевірити свою уважність і математичні здібності. На перший погляд, завдання здається доволі простим, однак знайти правильний розв'язок може не кожен.

Подібні завдання змушують не лише пригадати базові математичні правила, а й уважно придивитися до деталей. 24 Канал пропонує спробувати впоратися із цим викликом і з'ясувати, чи вдасться виправити неправильне рівняння, перемістивши лише один сірник.

Яке завдання потрібно виконати в головоломці із сірниками

На зображенні бачимо математичний вираз 6 + 47 = 9, який складений із 23 сірників. Очевидно, що в такому вигляді рівняння неправильне. Ваше завдання – знайти один сірник, який потрібно перемістити, щоб отримати математично правильний вираз.

Головоломка із сірниками / Фото MAARIV

Не поспішайте одразу дивитися на відповідь. Уважно розгляньте кожну цифру та подумайте, як її можна змінити за допомогою лише одного сірника. Водночас пам'ятайте, що правильний розв'язок може бути не таким очевидним, як здається на перший погляд.

Розв'язання головоломки

Якщо вам не вдалося самостійно впоратися із завданням, не засмучуйтеся. Розв'язок полягає в тому, щоб змінити цифру 7 у початковому рівнянні.

Для цього потрібно забрати верхній горизонтальний сірник із сімки. У такий спосіб цифра 7 перетвориться на 1. Переміщений сірник необхідно покласти горизонтально між цифрами 4 та 1, утворивши знак мінус.

Розв'язання / Фото MAARIV

У результаті замість неправильного виразу 6 + 47 = 9 отримаємо правильне рівняння: 6 + 4 - 1 = 9.