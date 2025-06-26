Вона могла вижити, а він стане ведучим: 5 шалених фанатських теорій до 3 сезону "Гри в кальмара"

Прем’єра 3 сезону "Гри в кальмара" запланована на 27 червня. Фанати вже побудували кілька сміливих теорій про майбутнє героїв серіалу та нові ігри.

Деякі з здогадок виглядають напрочуд переконливо. 24 Канал зібрав 5 найгучніших фанатських теорій, які можуть здійснитися вже у новому сезоні.

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067 могла вижити

Героїня першого сезону Кан Себьок стала однією з улюблених серед фанатів. Ба більше, режисер серіалу визнав, що дуже полюбив номер 067.

Проте на запитання, чи можлива її поява у другому чи третьому сезоні він відповів: "Мені не варто щось казати. Я не розкрию деталей".

Кан Себьок / Кадр з серіалу

Її доля зацікавила користувача під ніком Twink. Його теорія потрапила до відео Vanity Fair, у якому режисер і актори "Гри в кальмара" прокоментували її.

Шанувальник припустив, що Себьок могла залишити підказки Гі Хуну або передати їх. За його словами, головний герой у наступному сезоні повинен знайти їх.

Ця людина має трохи ясновидіння і гостру проникливість. Я не розкрию деталей, але я дуже люблю персонажку Себьок. Сподіваюся, ми зможемо віднайти її сліди далі,

– заявив режисер.

Однак прямої відповіді про її повернення він так і не дав. Схожим спостереженням поділився інший користувач – @ultjenfav.

Його припущення потрапило до відео з акторкою Чон Хо Йон (виконавець ролі Себьок), де вона відповідала на фанатські теорії.

"Хтось ще помітив те, що коли номер 67 померла, її ім’я не оголосили через динаміки, чи не так? Моя теорія полягає в тому, що вона все ще жива, і хоча її шия кровоточила, вона якимось чином врятувалася", – припустив фанат.

Чон Хо Йон / Фото з Instragram акторки

Водночас акторка заявила, що хотіла б цього, але була рада, що "може померти".

"Таким чином, я можу позбутися всього того стресу, який був в житті Себьок (на екрані – 24 Канал), і продовжити жити своє звичайне життя як Хо Йон", – зазначила виконавиця ролі Себьок.

Якою може бути наступна гра

Фінальна сцена після титрів другого сезону викликала справжній шквал теорій. Головна причина – поява нової ляльки, хлопчика Чул Су, який, ймовірно, стане частиною наступної гри. Однак виникає питання, якою саме вона буде.

Лялька Чул Су / Скриншот з відео

Одна з перших версій – гра "Джек та Джилл". Користувач @lexid185 пояснив її правила.

Гравцям доведеться нести відро води на пагорб, не проливши її. Якщо вони проллють, їх ліквідують, а якщо зможуть зробити це, то мають повернутися вниз з пагорба за певний проміжок часу, граючи в "Червоне світло, зелене світло",

– написав він.

Проте інші фанати, зокрема @not..easy..peasy, розкритикували цю версію, аргументуючи тим, що всі ігри мають бути саме корейськими, а "Джек і Джилл" – це навіть не гра, а дитячий віршик.

Замість цього користувач запропонував свою теорію щодо наступної гри.

Можливо, це буде корейська версія "Лондонського мосту, що падає". Це гра, в якій двоє людей, взявшись за руки, підіймають їх, вимовляючи фразу, а коли вони зупиняються, опускають руки, і той, хто спійманий, вибуває,

– пояснив він.

Ще одна версія – лялька Чул Су буде розташована у першій грі "Зелене світло, червоне світло", щоб виявляти рух зі зворотного боку ігрового майданчика.

Лялька Янг Хі у грі "Зелене світло, червоне світло" / Кадр з серіалу

А користувач Reddit під ніком @niamhlaa припустив, що нова гра буде схожа на традиційну корейську "Dongdaemun", яка подібна до гри "Лондонський міст, що падає". Її сенс в тому, щоб також пройти через арку, створену двома іншими гравцями, під пісню, яку вони співають, а коли вона зупиниться – арка замикається і гравець потрапляє у пастку.

"Я вважаю, що дві ляльки утворюватимуть арку. Як ви можете бачити, на задньому плані є різні пори дня, починаючи з дня, потім вечора, і нарешті ми бачимо нічну сцену, або “рівно дванадцята” із червоним знаком залізничного переїзду. Ймовірно, коли ворота зачинятимуться, гравець, що потрапив у пастку, гинутиме", – зазначає автор теорії.

Капітан Пак може бути колишнім переможцем

Одна з найобговорюваніших фанатських теорій стосується персонажа капітана Пака, якого грає О Даль Су. У другому сезоні він нібито допомагає поліцейському Хвану Чун Хо знайти острів, де відбуваються Ігри, але пізніше виявляється зрадником, який свідомо заводив команду в глухий кут.

Деякі глядачі вважають, що Пак сам був учасником ігор – і навіть став переможцем. У першому сезоні згадується переможець 1990 року, гравець 028 Пак Піл Сам. Є підозра, що це і є капітан Пак.

Капітан Пак / Кадр з серіалу

Ба більше, у 2006 році переміг гравець 122, а саме таким номером позначено катер, який надежить Паку. Фанати переконані, що це не випадковість, і капітан – гравець 028, або 122.

Ймовірно, Пака підіслав до Чун Хо сам Ін Хо, аби той не допустив витоку інформації й за потреби захистив. У фіналі другого сезону Пак показав себе як жорстокий убивця, але водночас був напрочуд терплячим до Чун Хо – брата ведучого.

Гравець 246 насправді живий

Ще одна популярна теорія стосується долі гравця 246 – Пака Кьон Сока, який у фіналі нібито загинув. Проте фанати переконані, що його врятувала солдатка 011 – Кан Нойль.

Пак Кьон Сок / Кадр з серіалу

На початку 2 сезону Нойль знайомиться з маленькою дівчинкою, яка хворіє на рак – дочкою Кьон Сока. Ймовірно, Нойль почала співчувати батькові дівчинки та вирішила врятувати його, навіть якщо сам він не підозрює про це.

У фіналі сезону вона стріляє в Кьон Сока, але фанати впевнені, що постріл був навмисно не смертельним. Вона хотіла дати йому шанс вижити та втекти з острова разом з нею.

Гі Хун може стати ведучим

Поступова трансформація головного героя Гі Хуна змушує фанатів припускати, що у третьому сезоні він може стати новим ведучим ігор. У другому сезоні Гі Хун уже почав відмовлятися від "людських" поглядів і моралі і виправдовувати втрати людських життів заради "вищої мети".

Гі Хун / Скриншот з відео

Його історія має паралелі з долею Хвана Ін Хо – колишнього переможця ігор, який став ведучим.

Ін Хо у другому сезоні під виглядом звичайного гравця проник до гри, аби здобути довіру Гі Хуна, можливо, з метою зробити з нього свого наступника.