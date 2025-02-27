"Гра престолів" врятувала її від проституції: вражаюча історія однієї з акторок серіалу

Одна з актрис "Гри престолів" Жозефіна Гіллан до зйомок у серіалі займалася проституцією. Отримана роль допомогла їй назавжди покінчити з цим заняттям.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

Дивіться також Фанати "Друзів" у шоці: яку сцену Меттью Перрі змусив вирізати з серіалу

Як "Гра престолів" врятувала акторку від проституції

Гіллан поділилася, що виконання ролі у серіалі "Гра престолів" допомогло їй припинити торгувати своїм тілом.

"Гра престолів" врятувала мене від життя у проституції і зробила мене більш сильною людиною,

– розповідає акторка.

Жозефіна Гіллан / Фото з відкритих джерел

Гіллан розповіла, що до участі у серіалі працювала повією та знімалася в порнофільмах під псевдонімом Софі О'Брайєн. Однак все змінилося, коли одного разу вона натрапила на оголошення про набір актрис у кіноіндустрію.

Серед головних вимог були природні груди, відсутність татуювань та готовність до зйомок оголеною. Гіллан без вагань відгукнулася та надіслала своє фото.

Повія, яку зіграла Жозефіна Гіллан / Кадр з серіалу

Вперше вона з'явилася у "Грі престолів" у другому сезоні як повія-новачок. Пізніше її персонаж з'явився у третьому, четвертому, п’ятому, шостому та сьомому сезонах.