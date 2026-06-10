Більшість українців помиляються: чому Грушевський не був першим президентом України

Михайла Грушевського часто називають першим президентом України. Однак історичні документи не підтверджують, що він коли-небудь обіймав таку посаду.

Про те, чому виник міф, що Грушевський був першим президентом України, розповідає Український інститут національної пам'яті.

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Чи був Грушевський першим президентом України?

Історики зазначають, що в Конституції УНР, ухваленій 29 квітня 1918 року, посада президента не згадується. Також невідомо жодного акту, який би Грушевський підписував як президент Української Народної Республіки. Офіційно від березня 1917 року до 29 квітня 1918 року він обіймав посаду Голови Центральної Ради УНР.

Конституція УНР проголосила Україну суверенною парламентською державою. Найвищим органом влади мали стати Всенародні Збори, а Грушевського обрали їхнім Головою.

Михайло Грушевський / Архівне фото

Перші згадки про Грушевського як президента з'явилися в українській діаспорі та поширилися через публікації в газетах. Відомо також, що він користувався візиткою з написом французькою мовою "President du Parlament D'Ukraine", що перекладається як "президент парламенту України", а згодом підписувався як "бувший президент Української Центральної Ради".

Ні одна Конституція Української Революції, ні Центральної Ради, ні Трудового Конгресу не мають у собі такого інституту, ні такої назви,

– зазначав Володимир Винниченко.

За його словами, Грушевського іноді називали президентом, але ця назва не була офіційною.