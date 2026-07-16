Текст "Гуцулки Ксені" був іншим: архівний запис із Назарієм Яремчуком здивував українців

У мережі з'явилося архівне відео із легендарним українським естрадним співаком Назарієм Яремчуком, зняте у 1990 році. На рідкісних кадрах артист разом із Павлом Дворським виконує культову пісню "Гуцулка Ксеня".

Запис зробили не під час концерту, а в домашній атмосфері, коли Яремчук гостював у друзів у Вашингтоні, США. Унікальне відео з'явилося на TikTok-сторінці спільноти "Смерічка: Музика поколінь".

Яким був оригінальний текст пісні "Гуцулка Ксеня"?

Архівне відео привернуло увагу користувачів мережі не лише рідкісними кадрами, а й текстом відомої пісні. Більшість слухачів звикли чути приспів у такому варіанті: "Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов".

Однак на відео Назарій Яремчук виконує його інакше: "Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про свій жаль".

Назарій Яремчук та Павло Дворський виконали пісню "Гуцулка Ксеня": дивіться відео

Саме цей варіант тексту міг бути оригінальним, адже він більше відповідає змісту пісні, в основі якої лежить трагічна історія про смерть коханої жінки, а не про зраду, як це часто сприймається через сучасну версію композиції.

Архівний запис зворушив і користувачів мережі. У коментарях Яремчука називають "золотим голосом України", "співаком від Бога" та дякують за можливість почути його виконання. Чимало людей зізнаються, що від відео в них "мурахи по тілу", а його голос називають "медом для вух" і одним із найкращих в історії української естради.