Ви точно чули ці хіти: що слухали українці в 1997 році

Українська музика після відновлення Незалежності пережила справжній бум. І багато з цих хітів є актуальними та популярними й досі.

У 1997 році в українських чартах переважно україномовні хіти й вони досі популярні. Які пісні слухали у 1997 році – розповідає 24 Канал.

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Найпопулярніші пісні 1997 року

Пісню "Шикидим" Віктора Павліка багато людей і досі знають і без вагань можуть наспівати. Та у 1997 році ця пісня буквально розривала українські чарти. Композиція про чарівну дівчину з незвичним іменем Шикидим вперше зазвучала роком раніше.

Віктор Павлік – "Шикидим": дивіться відео онлайн

Ще кілька років тому популярною була реклама мережі одного з магазинів. І не всі здогадувалися, що рекламу зробили як кавер на популярну у 1997 році гурту Аква Віта. Звісно, мова йде про композицію "А тепер усе інакше", яка після рекламної кампанії отримала друге дихання.

Аква Віта – "А тепер усе інакше": дивіться відео

Гурт Скрябін створив чимало по-справжньому кульових пісень. Одна із них була шалено популярна у 1997 році, але після початку російсько-української війни і, пізніше, повномасштабного вторгнення, пісня набула особливої актуальності та отримала нову популярність. Звісно, мова йде про "Годинник".

Скрябін – "Годинник": дивіться відео онлайн

90-ті подарували українській культурі чимало справді культових та неймовірних пісень, зокрема і 1997.