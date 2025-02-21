Вічні хіти, які не втрачають популярності десятиліттями: що українці слухали у 1998 році

У 90-х в Україні активно розвивалася музична індустрія. І багато з них отримують зараз друге життя чи нову хвилю популярності.

У 1998 році в Україні з'явилося чимало хітів. Що слухали українці 27 років тому – розповідає 24 Канал.

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Хіти 1998 року

Гурт Шао?Бао! випустив у 1998 році контраверсійну пісню, яка комусь здається просто веселою розвагою, комусь – непорозумінням. Однак беззаперечно – хітом, який знає кожен. Звісно, це пісня про коня без ноги.

Шао?Бао! – "Купила мама коника": дивіться відео

Друга половина 90-х була особливо багатою на хіти від гурту Океан Ельзи. У 1998 році гурт розірвав чарти піснею, яка і досі залишається як популярною, так й актуальною.

Океан Ельзи – "Скажи мені": дивіться відео

У 1998 році світ вперше почув культовий хіт гурту Танок на майдані Конго, або ж усім відомого ТНМК. Тоді прохання Фагота і Фоззі зробити хіп та хоп миттєво стали хітами, а згодом – культовою частиною української музики.

ТНМК – "Зроби мені хіп": дивіться відео

90-ті це також період становлення гурту Скрябін. У 1998 році гурт випустив культовий хіт, який пізніше неодноразово переспівували інші виконавці.

Скрябін – "Танець пінгвіна": дивіться відео