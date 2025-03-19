Цим пісням уже 20 років: найвідоміші українські хіти 2005 року
Українська музика постійно розвивається і змінюється, проте деякі пісні назавжди входять в історію шоубізнесу і не втрачають популярності з роками. І через 20 років їх все ще знають та пам'ятають.
У 2005 році після Помаранчевої революції в українському шоубізнесі відбулося справжнє піднесення, тому й з'явилося чимало культових хітів. А які саме – розповідає 24 Канал.
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Хіти 2005 року
Гурт СКАЙ, який на той момент уже існував 4 роки, випустив у 2005 році один зі своїх найбільш знакових хітів – пісню, котрі досі багато людей знають та слухають і під яку танцювали не один повільний танець.
СКАЙ – "Тебе це може вбити": дивіться відео
Крім того, ще одна культова пісня з'явилася тоді й у гурту Океан Ельзи, котра була актуальною і тоді, й залишається такою зараз, а текст на пам'ять знає чи не кожен.
Океан Ельзи – "Без бою": дивіться відео
Гурт ТНМК у 2005 році розірвав чарти своїм чуттєвим треком, котрий і досі викликає в когось ностальгію, а в когось захоплення. І ця пісня залишається однією з культових в історії гурту.
ТНМК – "Гранули": дивіться відео
Ну 00-х надзвичайно популярною була співачка Lama, котра у 2005 році розірвала усі українські чарти своїм новим треком.
Lama – "Так треба": дивіться відео
Хмельницький гурт Мотор'ролла за час свого існування створив чимало пісень і випустив кілька альбомів, проте найвідоміша пісня з'явилася саме у 2005 році.
Мотор'ролла – "8-й колір": дивіться відео