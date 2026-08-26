Справжня Jolene існувала: ким була жінка, яка надихнула Доллі Партон на світовий хіт

Її співають десятиліттями, але далеко не всі замислювалися, про що насправді Доллі Партон благає загадкову Джолін.

За історією про неймовірно красиву суперницю ховаються реальні ревнощі співачки, флірт її чоловіка з іншою жінкою і навіть випадкова зустріч, яка подарувала пісні її знамените ім’я, пише 24 Канал.

Про що "Jolene"?

У пісні героїня звертається до іншої жінки – надзвичайно красивої рудоволосої Джолін. Вона визнає, що та має все, що може привернути увагу її чоловіка, і буквально благає її не забирати коханого.

Цікаво, що Партон не робить із Джолін однозначну "лиходійку". Навпаки, вона захоплюється її зовнішністю і відкрито визнає власну невпевненість.

Саме ця вразливість і зробила пісню такою сильною: замість помсти чи образи – прохання до іншої жінки проявити милосердя.

Звідки взялася історія?

Пісня частково народилася з реальної ситуації. Партон розповідала, що після її шлюбу з Карлом Діном одна рудоволоса працівниця банку почала активно фліртувати з її чоловіком. Дінові, за словами співачки, подобалася ця увага, а ситуація навіть стала своєрідним жартом у їхній родині.

А ось ім'я "Jolene" походить зовсім від іншої людини. Під час концерту Партон зустріла маленьку рудоволосу прихильницю із зеленими очима та попросила назватися. Дівчинку звали Джолін, і співачка одразу зрозуміла, що це чудове ім'я для пісні.

Тобто образ героїні – це своєрідна суміш реальної ревнощів Партон і випадково почутого красивого імені.

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene / I'm begging of you please, don't take my man.

Українською: "Джолін, Джолін, Джолін, Джолін, я благаю тебе, будь ласка, не забирай мого чоловіка".

Переклад культової пісня / Скриншот з lyricstranslate.com

Пісня вийшла у 1973 році й стала одним із найбільших хітів Партон, очоливши кантрі-чарти США та Канади. У рейтингу Rolling Stone 2021 року "Jolene" посіла 63 місце серед 500 найкращих пісень усіх часів.

Сумна звістка

У вівторок, 25 серпня, стало відомо про смерть легенди кантрі-музики. Доллі Партон померла у 80 років у Нешвіллі, а рідні попросили шанувальників замість квітів робити пожертви до її благодійного фонду Imagination Library, який передав дітям понад 150 мільйонів книжок.

Доллі Партон залишила по собі десятки хітів, зокрема Jolene та I Will Always Love You, а також 11 премій Grammy та понад 50 номінацій на цю нагороду.

Вона була не лише співачкою й авторкою пісень, а й акторкою, підприємицею та меценаткою – зокрема, у 2020 році пожертвувала мільйон доларів на дослідження, пов’язані з вакциною Moderna.