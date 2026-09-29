Вона змінила історію України: але про цю жінку майже не говорять
Цю жінку називали "небезпечною бунтівницею", а її діяльність могла назавжди змінити карту сучасної України та стерти будь-які імперські зазіхання на наш Схід. Проте її ім'я десятиліттями намагалися викреслити з підручників історії.
Поки царські жандарми шукали політичних терористів зі зброєю, вона влаштувала підпільну культурну революцію прямо під їхнім носом, пише 24 Канал.
Підпільний університет у Харкові та перша "Українка"
Мало хто знає, але саме Христина Алчевська першою використала псевдонім "Українка" для своїх публікацій у пресі – задовго до того, як цей підпис прославила Леся Українка.
Головною зброєю Алчевської в боротьбі з режимом стала Харківська жіноча недільна школа, яка безкоштовно працювала майже 50 років в епоху суворих заборон Валуєвського циркуляра.
Алчевська придумала геніальну схему: офіційну програму вели російською мовою, але щойно двері класів зачинялися, починалося справжнє українське підпілля.
Ученицям потай викладали історію України, мову, а в бібліотеці ховали забороненого "Кобзаря". Через цю школу пройшли понад 17 тисяч жінок.
Вони ставали вчительками та несли національну свідомість далі, ламаючи плани імперії щодо зросійщення Харківщини та Донбасу.
Просвітницький десант на Донбасі та світове визнання
Свій фронт Алчевська розгорнула і на території сучасної Луганщини (у селі Олексіївка). Вона власним коштом збудувала там школу і запросила вчителювати видатного мовознавця Бориса Грінченка.
Разом вони створили революційні посібники для дорослих. Прогресивна методика Алчевської була настільки ефективною, що її вивчали в Європі, а саму українку обрали віцепрезиденткою Міжнародної ліги освіти у Парижі.
Поки Росія намагалася виставити українців "неосвіченими", Алчевська диктувала освітні тренди світу.
Перший у світі пам'ятник Кобзарю: спецоперація в Харкові
У 1899 році, коли ім'я Тараса Шевченка було під жорстким табу, родина Алчевських пішла на відчайдушний крок. Вони таємно замовили мармурове погруддя поета у скульптора Володимира Беклемішева.
Оскільки офіційного дозволу влада б ніколи не дала, Алчевська встановила перший у світі пам'ятник Шевченку приватно – у саду біля свого маєтку в Харкові, сховавши його за високим парканом.
Садиба миттєво стала культовим місцем паломництва для всієї української інтелігенції.