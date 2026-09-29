Поки царські жандарми шукали політичних терористів зі зброєю, вона влаштувала підпільну культурну революцію прямо під їхнім носом, пише 24 Канал.

Підпільний університет у Харкові та перша "Українка"

Мало хто знає, але саме Христина Алчевська першою використала псевдонім "Українка" для своїх публікацій у пресі – задовго до того, як цей підпис прославила Леся Українка.

Головною зброєю Алчевської в боротьбі з режимом стала Харківська жіноча недільна школа, яка безкоштовно працювала майже 50 років в епоху суворих заборон Валуєвського циркуляра.

Алчевська придумала геніальну схему: офіційну програму вели російською мовою, але щойно двері класів зачинялися, починалося справжнє українське підпілля.

Ученицям потай викладали історію України, мову, а в бібліотеці ховали забороненого "Кобзаря". Через цю школу пройшли понад 17 тисяч жінок.

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Вони ставали вчительками та несли національну свідомість далі, ламаючи плани імперії щодо зросійщення Харківщини та Донбасу.

Алчевська у школі в Харкові / ukrainky.com.ua

Просвітницький десант на Донбасі та світове визнання

Свій фронт Алчевська розгорнула і на території сучасної Луганщини (у селі Олексіївка). Вона власним коштом збудувала там школу і запросила вчителювати видатного мовознавця Бориса Грінченка.

Разом вони створили революційні посібники для дорослих. Прогресивна методика Алчевської була настільки ефективною, що її вивчали в Європі, а саму українку обрали віцепрезиденткою Міжнародної ліги освіти у Парижі.

Поки Росія намагалася виставити українців "неосвіченими", Алчевська диктувала освітні тренди світу.

Перший у світі пам'ятник Кобзарю: спецоперація в Харкові

У 1899 році, коли ім'я Тараса Шевченка було під жорстким табу, родина Алчевських пішла на відчайдушний крок. Вони таємно замовили мармурове погруддя поета у скульптора Володимира Беклемішева.

Оскільки офіційного дозволу влада б ніколи не дала, Алчевська встановила перший у світі пам'ятник Шевченку приватно – у саду біля свого маєтку в Харкові, сховавши його за високим парканом.

Садиба миттєво стала культовим місцем паломництва для всієї української інтелігенції.