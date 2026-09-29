Пока царские жандармы искали вооруженных политических террористов, она устроила подпольную культурную революцию прямо у них под носом, пишет 24 Канал.

Подпольный университет в Харькове и первая "Украинка"

Мало кто знает, но именно Кристина Алчевская первой использовала псевдоним "Украинка" для своих публикаций в прессе – задолго до того, как эту подпись прославила Леся Украинка.

Главным оружием Алчевской в борьбе с режимом стала Харьковская женская воскресная школа, которая бесплатно работала почти 50 лет в эпоху суровых запретов Валуевского циркуляра.

Алчевская придумала гениальную схему: официальная программа велась на русском языке, но только двери классов закрывались, начиналось настоящее украинское подполье.

Ученицам тайно преподавали историю Украины, язык, а в библиотеке прятали запрещенный "Кобзарь". Через эту школу прошли более 17 тысяч женщин.

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Они становились учительницами и несли национальное сознание дальше, разрушая планы империи по русификации Харьковщины и Донбасса.

Алчевская в школе в Харькове / ukrainky.com.ua

Просветительский десант на Донбассе и мировое признание

Свой фронт Алчевская развернула и на территории современной Луганщины (в селе Алексеевка). Она за свой счет построила там школу и пригласила преподавать выдающегося языковеда Бориса Гринченко.

Вместе они создали революционные учебники для взрослых. Прогрессивная методика Алчевской была настолько эффективной, что ее изучали в Европе, а саму украинку избрали вице-президенткой Международной лиги образования в Париже.

Пока Россия пыталась выставить украинцев "необразованными", Алчевская диктовала мировые тенденции в области образования.

Первый в мире памятник Кобзарю: спецоперация в Харькове

В 1899 году, когда имя Тараса Шевченко было под строгим табу, семья Алчевских пошла на отчаянный шаг. Они тайно заказали мраморное бюст поэта у скульптора Владимира Беклемишева.

Поскольку официального разрешения власти бы никогда не дали, Алчевская установила первый в мире памятник Шевченко частным образом – в саду возле своего имения в Харькове, спрятав его за высоким забором.

Усадьба мгновенно стала культовым местом паломничества для всей украинской интеллигенции.