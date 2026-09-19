Від "дев`ятки" до трьох корів: що можна купити в Україні за ціну iPhone 18 Pro
В Україні стартували попередні замовлення на довгоочікувану лінійку смартфонів від Apple – iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. І хоча новинки традиційно вражають своїми характеристиками, титановим корпусом та революційними камерами, українців найбільше шокували цінники.
Скільки коштує найновіша модель?
Цього року ціни на Pro-лінійку офіційного партнера Apple Apple в Україні Citrus стартують від чималої суми:
- Базовий iPhone 18 Pro на 256GB обійдеться у 77 999 гривень.
- За топову версію iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 2 терабайти доведеться викласти космічні 164 999 гривень.
Для більшості українців такі цифри – це бюджет середньострокового планування. Тож ми вирішили перевести вартість нових гаджетів у більш практичні для життя речі.
Автопарк замість базового iPhone 18 Pro
Якщо замість покупки смартфона, ви зайдете на сервіси оголошень з продажу авто, то за 78 тисяч гривень зможете стати гордим автовласником.
За ці гроші в Україні пропонують:
- Легендарний Daewoo Lanos або ВАЗ-2109 "дев'ятку" на повному ходу. Часто навіть із газом (ГБО), свіжою страховкою та комплектом зимової гуми.
- Вживану "євробляху" кінця 90-х чи початку 2000-х (на кшталт Volkswagen Golf чи Opel Astra), яка точно довезе вас із точки А в точку Б.
Власна мініферма замість iPhone 18 Pro Max
Якщо ви давно мріяли покинути затишний офіс та інвестувати в аграрний сектор, то вартості топового айфона вистачить на солідний старт бізнесу в селі:
- Корови чи коні: за 165 тисяч гривень можна придбати 3 дорослі дійні корови (в середньому по 25 000 грн за голову) та ще й двох хороших коней для господарства.
- Овеча ферма: цих грошей вистачить на покупку невеликого стада з 30 – 40 породистих овець.
Продуктовий безліміт або стратегічний запас
Для тих, хто звик міряти капітал продовольчим кошиком, вибір очевидний:
- Тонни картоплі: за ціною топового смартфона можна купити понад 5 тонн добірної картоплі. Цього вистачить, щоб забезпечити їжею на зиму не лише власну родину, а й усіх сусідів по під'їзду.
- Кредитна дієта: якщо купувати телефон у кредит на 25 платежів, то на залишок грошей доведеться придбати приблизно 3 300 пачок "Мівіни" – якраз для підтримки життєдіяльності на час виплат.
Нерухомість на Поліссі
Як не дивно, але за ціною одного маленького гаджета в Україні все ще можна купити нерухомість. За 165 тисяч гривень цілком реально придбати невеликий будинок у селі чи дачу десь на Чернігівщині чи Сумщині – з пічкою, колодязем та кількома сотками городу.
Або ж придбати гараж у спальному районі вашого міста.
Звісно, кожен обирає сам: насолоджуватися неймовірним 5-кратним зумом та знімати відео в кінематографічній якості чи гордо об'їжджати свої володіння на власному "Ланосі".